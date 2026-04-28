Kapiten Reala se podsmijavao saigraču usred meča: Smiješak i potez rukom rekli sve o haosu u timu

Autor Goran Arbutina
Real Madrid je zaista postao toksična sredinu, o tome dovoljno govori potez kapitena Danija Karvahala na meču sa Betisom.

Real Madrid je zaista u ogromnim problemima i vidi se da u klubu ništa ne funkcioniše. Spremaju se čistke i smjena trenera, a na terenu sve puca. Sada je "kraljevski klub" odigrao 1:1 sa Betisom, a cela Španija bruji o detalju koji je primijećen na klupi. 

Vidjeli smo iskusnog Danija Karvahala koji je vrlo malo igrao ove sezone kako se izruguje Trentu Aleksander-Arnoldu koji ga je zamijenio u prvoj postavi. U jednoj situaciji se sporo vraćao u defanzivu Englez, a uz osmijeh i pokret rukama je to ispratio Karvahal.

Poznat kao beskompromisni defanzivac on se došaptavao sa nekim na klupi Reala i prstima je pokazao da Trent šeta u odbrani. Uz osmijeh, kao da kaže da je i dalje bolji od njega. Pogledajte ovaj momenat: 

Odlazi?

Aleksander-Arnold nije ni doveden zbog defanzive, ali nakon što je prošlih sezona bio stub igre Liverpula ove godine  sa Realom na 26 mečeva ima pet asistencija. Karvahal kome ističe ugovor ima 20 utakmica, mada je veliki dio godine bio povrijeđen. Teško da će Karvahal ostati u klubu, pošto je i ranije bio viđen za odlazak, a sada je jasno da ne doprinosi atmosferi u klubu.

Real Madrid je ostao bez trofeja drugu godinu zaredom i nešto iz korijena mora da se mijenja. Tim koji toliko košta i koji ima toliko zvijezda ne bi smio da izgleda kako sada izgledaju "blankosi". 

