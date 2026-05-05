"Izolovan je u svlačionici, saigrači su frustrirani": Mbape napravio haos u Real Madridu

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Fudbaleri Real Madrida navodno su frustrirani zbog ponašanja Kilijana Mbapea i postoji raskol u svlačionici već neko vrijeme.

Igrači Reala frustrirani zbog ponašanja Kilijana Mbapea Izvor: David Aliaga/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kilijan Mbape je na udaru i to ne samo medijskom, već od strane svojih saigrača u Real Madridu. Više neće da trpe njegovo neprofesionalno ponašanje, odlaske sa djevojkom na putovanja pred mečeve, kao i ponašanje u svlačionici. Pojavile su se najnovije informacije o haosu unutar tima.

Prema informacijama koje je objavio francuski "L'Ekip" Mbape je izolovan i u svlačionici ima dobre odnose samo sa sunarodnicima Francuzima. Postoje problemi i u odnosu koji ima prema članovima stručnog štaba, uz to je kasnio i 40 minuta na jedan od dogovorenih ručkova koje je tim organizovao. U nedjelju je pred meč sa Espanjolom sletio u Madrid samo 12 minuta pred meč.

Sve to su razlozi koje navodi ugledni francuski list za potpuni haos i frustraciju u ekipi. Uz to ističu i da njegovo ponašanje ima negativan uticaj na celu ekipu. Trenutno se oporavlja od povrede. Podsjećanja radi, Real je ispao u Ligi šampiona od minhenskog Bajerna i na pragu je da ostane bez titule i u Španiji pošto Barselona ima ubjedljivu prednost.



Kilijan Mbape Real Madrid fudbal

