logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvanično: Edin Terzić preuzima crveno-bijele!

Zvanično: Edin Terzić preuzima crveno-bijele!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Bivši strateg Borusije Dortmund preuzeće brigu o igračima Atletika iz Bilbaa.

Edin Terzić Izvor: Vitalii Vitleo/Shutterstock

Edin Terzić zvanično je ovog utorka imenovan za novog trenera Atletika iz Bilbaa!

Klub iz Baskije oglasio se na društvenim mrežama, naglasivši da je nekadašnji strateg Borusije Dortmund dogovorio saradnju sa klubom sa San Mamesa do ljeta 2028. godine.

Terzić je bez posla već dvije godine, odnosno još od finala Lige šampiona 2024. godine protiv Reala, u kojem je kraljevski klub trijumfovao nad "milionerima" rezultatom 2:0. Tada Terzićev drugi mandat na klupi, koji je trajao pune dvije godine, dok je u prvom navratu u klubu bio od kraja decembra 2020. do sredine 2021. godine.

Trenersku karijeru je i započeo na Vestfalenu, radeći i kao komandant kadetskog, juniorskog i B tima. Na odlazak se odlučio u ljeto 2013. godine, kada je postao pomoćnik Slavenu Biliću u Bešiktašu. Sa Hrvatom je kasnije sarađivao i u Londonu, na klupi Vest Hema, a "kući" u Dortmund došao je sredinom 2018. godine, postavši pomoćnik Lusijena Favra prije nego što kasnije samostalno preuzeo kormilo.

Novi klub Edina Terzića trenutno je na osmom mjestu Primere sa 44 boda, tri manje od šestoplasirane Selte, koja drži mjesto koje vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Edin Terzić Atletik Bilbao fudbal treneri Primera

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC