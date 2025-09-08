logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UEFA suspendovala Alvaresa zbog lijeka protiv opadanja kose?

UEFA suspendovala Alvaresa zbog lijeka protiv opadanja kose?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Jeraj Alvares bio je pozitivan na doping testu, a takav ishod prouzrokovao je navodno lijek protiv opadanja kose.

Jeraj Alvares Izvor: Cesar Ortiz Gonzalez/Shutterstock

Defanzivac Atletik Bilbaa Jeraj Alvares kažnjen je desetomjesečnom suspenzijom zbog "nenamjernog kršenja" antidoping pravila, saopštila je UEFA iz svog sjedišta u Nionu. Ovaj slučaj datira iz 1. maja kad je Španac pao na doping testu, odnosno kad mu je u krvi pronađen kanrenon.

Alvares je pao na doping testu poslije prvog meča polufinala Lige Evrope protiv Mančester junajteda 1. maja, a u njegovom uzorku otkriven je kanrenon - riječ je o sredstvu koje se nalazi na WADA listi zabranjenih supstanci. On je 2. juna sam prihvatio privremenu zabranu igranja, što znači da mu se kazna računa retroaktivno i traje do 2. aprila 2026. godine, odnosno 10 mjeseci. 

Španski fudbaler moći će da se vrati treninzima i koristi klupske objekte od februara 2026, dva mjeseca prije isteka kazne, u skladu sa antidoping pravilnikom, prema disciplinskoj odluci UEFA. Možda je Alvaresu olakšalo i to što je već u julu priznao grešku.

Španac je tada naglasio da nije bilo namjere da koristi zabranjene supstance, već da je rezultat posljedica lijeka oko kojeg je nastala sporna situacija, za sprečavanje opadanja kose. "Nikada u životu nisam koristio nedozvoljena sredstva. Poslije detaljne analize, ustanovili smo da je pozitivan test posljedica tretmana protiv alopecije", poručio je fudbaler.

Klub je riješio da zaštiti Španca. Atletik Bilbao stao je uz svog igrača i tom prilikom čitavu sitaciju jednostavno ocijenio - kao ljudsku grešku. Alvares, koji je 2016. godine uspješno pobijedio rak testisa, i dalje se smatra važnim dijelom ekipe uprkos ovoj suspenziji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

suspenzija UEFA Atletik Bilbao

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC