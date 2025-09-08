UEFA suspendovala Alvaresa zbog lijeka protiv opadanja kose?

Jeraj Alvares bio je pozitivan na doping testu, a takav ishod prouzrokovao je navodno lijek protiv opadanja kose.

Izvor: Cesar Ortiz Gonzalez/Shutterstock

Defanzivac Atletik Bilbaa Jeraj Alvares kažnjen je desetomjesečnom suspenzijom zbog "nenamjernog kršenja" antidoping pravila, saopštila je UEFA iz svog sjedišta u Nionu. Ovaj slučaj datira iz 1. maja kad je Španac pao na doping testu, odnosno kad mu je u krvi pronađen kanrenon.

Alvares je pao na doping testu poslije prvog meča polufinala Lige Evrope protiv Mančester junajteda 1. maja, a u njegovom uzorku otkriven je kanrenon - riječ je o sredstvu koje se nalazi na WADA listi zabranjenih supstanci. On je 2. juna sam prihvatio privremenu zabranu igranja, što znači da mu se kazna računa retroaktivno i traje do 2. aprila 2026. godine, odnosno 10 mjeseci.

Španski fudbaler moći će da se vrati treninzima i koristi klupske objekte od februara 2026, dva mjeseca prije isteka kazne, u skladu sa antidoping pravilnikom, prema disciplinskoj odluci UEFA. Možda je Alvaresu olakšalo i to što je već u julu priznao grešku.

Španac je tada naglasio da nije bilo namjere da koristi zabranjene supstance, već da je rezultat posljedica lijeka oko kojeg je nastala sporna situacija, za sprečavanje opadanja kose. "Nikada u životu nisam koristio nedozvoljena sredstva. Poslije detaljne analize, ustanovili smo da je pozitivan test posljedica tretmana protiv alopecije", poručio je fudbaler.

Klub je riješio da zaštiti Španca. Atletik Bilbao stao je uz svog igrača i tom prilikom čitavu sitaciju jednostavno ocijenio - kao ljudsku grešku. Alvares, koji je 2016. godine uspješno pobijedio rak testisa, i dalje se smatra važnim dijelom ekipe uprkos ovoj suspenziji.