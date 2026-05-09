Peđa Mijatović pronašao rješenje problema... U Realu

Funkcioner Partizana Predrag Mijatović želi Žoze Murinja na klupi Real Madrida.

Izvor: MN PRESS

Potpredsjednik FK Partizan Predrag Mijatović prokomentarisao je aktuelnu situaciju u Real Madridu nakon haosa koji su napravili Federiko Valverde i Oreljen Čuameni. On smatra da je u svlačionici "kraljevskog kluba" potrebna čvrsta ruka i da je najbolje rješenje dovođenje novog trenera, i to ne bilo koga, već Žoze Murinja.

Već neko vrijeme se spominje da je upravo Portugalac prva želja Florentina Pereza i da je Alvaro Arbeloa bio samo prelazno rješenje. Španski velikan će ovu sezonu okončati bez ijednog trofeja, uz velike tenzije i lošu atmosferu u klubu. Očekuju se velike promjene i da će one krenuti od promjene na klupi.

Mijatović koji je nekada obavljao ulogu sportskog direktora u Realu kaže da je Žoze Murinjo rješenje za sve probleme.

"Da sam ja sportski direktor Real Madrida u ovom trenutku, ne bih imao nijednog momenta dilemu, doveo bih Žozea Murinja. Smatram da je on najbolje rješenje, jer je ovom timu potreban autoritet i čvrsta ruka", istakao je Mijatović.

Prokomentarisao je i sukob Valverdea i Čuamenija. "Takve stvari nikada ne smiju da izađu iz svlačionice, ali sada ipak mora sve da se zna. Fudbal se promijenio i napredovao. Najgora kazna za igrača nije novčana, jer oni zarađuju milione, već je za njih najgore kada ne igraju", rekao je Mijatović.

Šta se tačno desilo u Realu?

Navodno je Valverde bio bijesan zbog starta Čuamenija na treningu, pa je izazvao incidente. Na kraju je sam i izvukao najdeblji kraj jer je doživio povredu tokom sukoba. Danima su španski mediji brijali o tuči u svlačionici, a sve je zataškano kada su oglasila obojica igrača uz poruku da je klub iznad svega.

Real im je izrekao nezapamćenu kaznu od 500.000 evra, a mediji su otkrili da je Valverde kriv za čitav sukob. "Poslije treninga, u svlačionici, Čuameni je pitao Valverdea da dođe do njega, a Valverde ga je uvrijedio. Čuameni ga je tada udario, ušli su u klinč i Valverde je udario glavu o sto i izgubio svijest, a uz to je i krvario. Svi su bili zabrinuti za njegovo stanje, uključujući Čuamenija. Kada je došao svijesti, Valverde je odvezen u bolnicu u pratnji klupskog ljekara, pa se poslije pregleda vratio kući", prenio je portal "Atletik".

