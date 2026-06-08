Kristijan Eriksen napustio bolnicu: "Pejsmejker me je spasio"

Reprezentativac Danske Krisitjan Eriksen još jednom proživio dramu i kolabirao na terenu.

Izvor: EPA/Martin Meissner / POOL

Danski reprezentativac Kristijan Eriksen (34) pušten je iz bolnice na kućno liječenje nakon što mu je ponovo pozlilo na terenu. Objavio je da se osjeća dobro.

Igrač kome je 2021. godine već stajalo srce na terenu, ponovo je uplašio sve jer je kolabirao u toku meča Danska - Ukrajina u Odenseu.

Eriksen godinama igra sa ugrađenim pejsmejkerom i obavijestio je javnost da ova situacija nije bila poput one iz 2021. i da je navedeni pejsmejker uradio ono šta mu je i namjena - zaštitio ga jer je dao signal da nešto nije u redu.

"Hoću da sve obavijestim da se osjećam dobro i da sam kod kuće sa porodicom. Kao što možete da pretpostavite, to što je moj defibrilator izazvao nosilo je ogromnu posljedicu na mene i moju porodicu. Ipak, hoću sve da uvjerim da je ovo bila drugačija situacija od onoga što se dogodilo 2021. godine. Uz to, hoću da naglasim da zahvaljujem na podršci i pomoći svim igračima i ljekarskom osoblju na terenu. Takođe sam zahvalan i doktorima koji su mi pomagali godinama".

"Zahvaljujući njihovom znanju, moj defibrilator uradio je ono za šta je i namijenjen - zaštitio me je kada mi je bilo potrebno", objavio je bivši igrač Totenhema, Mančester junajteda i Brentforda, a aktuelni igrač njemačkog Volfsburga.

Eriksen je zaigrao fudbal profesionalno samo osam mjeseci nakon što je kolabirao 2021. godine. S obzirom na to da se Danska nije kvalifikovala za Mundijal, Eriksen neće imati narednih nedjelja obaveze, a ljekari reprezentacije neće morati da ga upozoravaju da je vrijeme za kraj. Vjerovatno će to ovog puta sam shvatiti poslije još jedne dramatične scene na terenu.

"Sada sam usredsređen na oporavak i na to da provodim vrijeme sa porodicom, da odem na odmor i na to da sa djecom igram fudbal", kazao je Eriksen.

(MONDO)