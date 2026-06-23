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"Evo ga Arnautović, novi predsjednik": Jirgen Klop zagrlio Marka, a Miler počeo da ga "proziva"

"Evo ga Arnautović, novi predsjednik": Jirgen Klop zagrlio Marka, a Miler počeo da ga "proziva"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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U meču između Argentine i Austrije, Arnautović nije blistao, dok su Klop i Miler dijelili anegdote o njemu i njegovoj "potencijalnoj kandidaturi" za predsjednika.

Marko Arnautović za predsjednika Austrije Izvor: Instagram/magentatelekom.at

Argentina je pobijedila Austriju 2:0 (1:0) golovima sjajnog Lionela Mesija, od juče novog rekordera po broju golova na svjetskim prvenstvima, dok je ekipa Ralfa Rangnika pretežno bila bezopasna čitav meč u Dalasu.

Nije pomogao ni ulazak Marka Arnautovića u igru u 68. minutu, pošto nije ni blizu napravio razliku kao protiv Jordana kada je bio najbolji igrač Austrije (4:1). Zbog toga što je bio izolovan, Arnautović je bio vrlo nezadovoljan poslije meča, a nije pomogao ni široki kez Jirgena Klopa.

Klop je zajedno sa Tomasom Milerom komentarisao utakmicu za jednu njemačku televiziju, a kada je vidio Arnautovića da se približava - pozvao ga je ka sebi.

Nije ni to popravilo raspoloženje Arnautoviću, iako mu je Klop nešto šapnuo, a potom je voditelj uključio Tomasa Milera i htio od njega da čuje nek anegdotu. Ispričao je bivši igrač Bajerna da poznaje Arnautovića od finala Lige šampiona 2010. godine kada je Austrijanac sjedio na klupi Intera (Miler je igrao za Bavarce).

Između ostalog, Miler je ispričao i da je "čuo da se Arnautović povezuje sa kandidaturom za austrijskog predsjednika", na šta se posebno nasmijao. U pitanju je inače reklamna kampanja iz Austrije:

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Tagovi

Marko Arnautović Austrija Mundijal 2026 Jirgen Klop Tomas Miler

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