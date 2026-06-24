logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tek je jun, a već imamo "krađu" ljeta: Inter poludio na Čelsi zbog Markovog transfera

Tek je jun, a već imamo "krađu" ljeta: Inter poludio na Čelsi zbog Markovog transfera

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Marko Palestra potpisao za Čelsi umjesto Intera, čime je izazvao veliku pažnju. Njegov transfer za 55 miliona evra označava početak nove ere pod Ćabijem Alonsom.

Marko Palestra Izvor: Marco Iacobucci Epp/Shutterstock

Jedan od najtalentovaniji bekova svijeta Marko Palestra odlučio je da potpiše za Čelsi, a ne za Inter kako se već nedjeljama unazad spekulisalo. Inter je želio da Palestra bude direktna zamjena za Denzela Dumfrisa, koji je otišao u Real Madrid, ali odugovlačili su i "spuštali cijenu", pa se iz prikrajka pojavio Čelsi i "ukrao" ga.

Usmeni dogovor je pao u toku jučerašnjeg dana i Marko Palestra će od 1. jula biti fudbaler Čelsija i tako postaje prvo pojačanje novog trenera Ćabija Alonsa koji ga je lično ubijedio da izabere "plavce".

Navodno, Ćabi Alonso je rekao Palestri da mu se divi na sjajnoj sezoni u Kaljariju i istakao je da vjeruje da može da odgovori fizičkim izazovima Premijer lige, gdje ga vidi kao startnog desnog vingbeka. To govori i cijena od 55 miliona evra koju će Čelsi platiti za Italijana.

Ko je Marko Palestra?

Radi se o fudbaleru koji je ponikao u Interu i Atalanti, međutim u dresu Kaljarija je imao svoj "proboj" na veliku scenu. Prošle sezone je praktično odigrao svaki meč za klub sa Sardinije i bio najbolji igrač.

Zvanično u Čelsi dolazi kao igrač Atalante koja je zaradila ozbiljan novac od još jednog svog talenta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Čelsi Kaljari transferi Marko Palestra

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC