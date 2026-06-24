Tek je jun, a već imamo "krađu" ljeta: Inter poludio na Čelsi zbog Markovog transfera

Marko Palestra potpisao za Čelsi umjesto Intera, čime je izazvao veliku pažnju. Njegov transfer za 55 miliona evra označava početak nove ere pod Ćabijem Alonsom.
Jedan od najtalentovaniji bekova svijeta Marko Palestra odlučio je da potpiše za Čelsi, a ne za Inter kako se već nedjeljama unazad spekulisalo. Inter je želio da Palestra bude direktna zamjena za Denzela Dumfrisa, koji je otišao u Real Madrid, ali odugovlačili su i "spuštali cijenu", pa se iz prikrajka pojavio Čelsi i "ukrao" ga.
Usmeni dogovor je pao u toku jučerašnjeg dana i Marko Palestra će od 1. jula biti fudbaler Čelsija i tako postaje prvo pojačanje novog trenera Ćabija Alonsa koji ga je lično ubijedio da izabere "plavce".
Navodno, Ćabi Alonso je rekao Palestri da mu se divi na sjajnoj sezoni u Kaljariju i istakao je da vjeruje da može da odgovori fizičkim izazovima Premijer lige, gdje ga vidi kao startnog desnog vingbeka. To govori i cijena od 55 miliona evra koju će Čelsi platiti za Italijana.
Ko je Marko Palestra?
Radi se o fudbaleru koji je ponikao u Interu i Atalanti, međutim u dresu Kaljarija je imao svoj "proboj" na veliku scenu. Prošle sezone je praktično odigrao svaki meč za klub sa Sardinije i bio najbolji igrač.
Zvanično u Čelsi dolazi kao igrač Atalante koja je zaradila ozbiljan novac od još jednog svog talenta.