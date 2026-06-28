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Bojan Puzigaća ponovo na klupi BSK-a: "Romantičari" čekaju zeleno svjetlo za Premijer ligu BiH

Bojan Puzigaća ponovo na klupi BSK-a: "Romantičari" čekaju zeleno svjetlo za Premijer ligu BiH

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.ba/Glas Srpske
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Bojan Puzigaća imenovan je za šefa stručnog štaba BSK-a, a banjalučki "romantičari" pod komandom novog trenera u ponedjeljak kreću sa pripremama za novu sezonu.

Bojan Puzigaća ponovo trener FK BSK Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Nestrpljiv je Puzigaća da krene sa radom, a u razgovoru za "Glas Srpske" je istakao da je spreman za sve izazove koji ga čekaju. Fudbaleri BSK-a u prošloj sezoni osvojili su šampionsku titulu u Republici Srpskoj, a još uvijek čekaju konaču odluku Komisije za licenciranje klubova FS BiH oko nastupa u Premijer ligi BiH.

"Mi krećemo samo sa jednim ciljem za početak, a to je da se što bolje spremimo za novu sezonu. Od ekipe očekujem maksimalan pristup svakom treningu, a već u utorak ćemo da znamo u kojem rangu takmičenja ćemo da nastupimo. Drago mi je što sam ponovo u BSK-u za koji me vežu lijepe uspomene iz trenerske karijere i nadam se da ćemo da nastavimo tamo gdje smo stali. Od prvog dana priprema želim da usadim ekipi pobjednički mentalitet koji će nam biti ideja vodilja kroz sezonu", rekao je Puzigaća.

Da li će fudbaleri BSK-a zaigrati u Premijer ligi BiH biće poznato u utorak, a predsjednik kluba Darko Ljubojević je izrazio nadu u pozitivan odgovor.

"BSK može da odgovori premijerligaškim zahtjevima i ja se nadam da ćemo dobiti 'zeleno svjetlo' za nastup u Premijer ligi BiH. Za nas bi to bio veliki korak naprijed, ali isto tako svjesni smo i da nastup u elitnom rangu sa sobom donosi i veće obaveze u svakom smislu. Ipak, mogu da kažem da smo mi spremni i da imamo kapacitet da se odmjerimo sa najboljim klubovima u BiH. Naravno, neće biti ni smak svijeta ukoliko ostanemo u prvoligaškom karavnu Republike Srpske", rekao je Ljubojević.

Podsjetimo, Prvostepena komisija FS BiH odbila je da licencu BSK-u, ali i trebinjskom Leotaru, koji takođe želi da sljedeće sezone nastupa u elitnom razredu bh. fudbala.

(MONDO)

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Tagovi

FK BSK Darko Ljubojević Bojan Puzigaća

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