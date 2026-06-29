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Ivan Jurić ima novi posao: Povratnik u Seriju A biće mu osmi italijanski klub u karijeri!

Ivan Jurić ima novi posao: Povratnik u Seriju A biće mu osmi italijanski klub u karijeri!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Hrvatski trener vodiće u narednom periodu ekipu Monce.

Ivan Jurić novi trener Monce Izvor: Fabrizio Corradetti/IPA Sport / / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatski trener Ivan Jurić bio je bez angažmana od novembra prošle godine, kada se rastao sa Atalantom. Došlo je, međutim, nakon odmora vrijeme za nove obaveze, pa je tako imenovan za novog trenera Monce, koja se vratila u Seriju A.

Monca je u sezoni iza nas u drugoligaškom takmičenju zauzela treće mjesto, iza Venecije i Frozinonea, koji su izborili direktan plasnan u elitu. Tako je Monca morala da igra plej-of, gdje je prvo u dvomeču porazila Juve Stabiju, a potom i Katancaro.

Sa Moncom je Jurić dogovorio saradnju u trajanju od dvije godine, uz mogućnost produženja ugovora do ljeta 2029. godine, a ovaj klub biće mu ukupno osmi na Apeninima u kojem samostalno radi. Nakon što je bio pomoćni strateg u Palermu i trener juniorske selekcije Đenove, vodio je Mantovu, Krotone, Đenovu (u tri mandata), Veronu, Torinu, Romu i Atalantu.

Van italijanskih granica vodio je samo Sautempton.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Ivan Jurić Monca fudbal Serija A treneri

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