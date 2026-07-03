U ponedjeljak žrijeb Premijer lige BiH

Žrijebanje takmičarskih brojeva klubova Premijer lige Bosne i Hercegovine zakazano za ponedjeljak u Sarajevu s početkom u 13 časova.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Nakon što je Drugostepena komisija za licenciranje usvojila žalbu BSK-a i dodijelilalicencu banjalučkom klubu licencu za nastup u Premijer ligi Bosne i Hercegovine za sezonu 2026/27, kompletiran je spisak učesnika elitnog ranga bh. klupskog fudbala.

U predstojećoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine nastupaće: FK Borac, HŠK Zrinjski, FK Sarajevo, FK Velež, NK Široki Brijeg, FK Željezničar, FK Radnik, FK Sloga Doboj, NK Čelik i FK BSK.

Nova sezona počinje 8. avgusta, a žrijeb takmičarskih brojeva zakazan je za ponedjeljak 6. jula u 13.00 sati.

(MONDO)