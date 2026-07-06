Crvena zvezda želi rekonstrukciju i modernizaciju stadiona "Rajko Mitić", a novi plan otkriva da će u okolini biti građen poslovni i stambeni prostor.

Izvor: Bureau Cube Partners

Fudbalski klub Crvena zvezda već godinama planira rekonstrukciju stadiona "Rajko Mitić", ali se čini da su sada konačno napravljeni koraci u tom smjeru. Čini se da će u narednim godinama crveno-bijeli dobiti potpuno novi dom, a da će teren oko stadiona na Autokomandi biti iskorišćen još i za komercijalni sadržaj i stambeni prostor.

Zapravo, kompletan dio grada u kojem se nalazi stadion Crvene zvezde dobiće drugačiji izgled. Stadion će biti moderniji, ali će oko njega biti i zgrade u kojima će moći da živi 3.000 ljudi. Trenutno to nije slučaj, pošto stadion na kojem igra Crvena zvezda okružuju pomoćni tereni.

"Na prostoru sportskog kompleksa Crvene zvezde i okolnih parcela između ulica Ljutice Bogdana, Rajka Mitića, Generala Pavla Jurišića Šturma, Bulevara oslobođenja, Autokomande i Ulice dr Milutina Ivkovića planirana je velika urbanistička transformacija koja, osim modernizacije sportskog centra, predviđa izgradnju novog stambeno-poslovnog naselja za gotovo 2.900 stanovnika", navodi se na portalu "eKapija".

Vidi opis Ovako će izgledati novi stadion Zvezde: Pored "Rajka Mitića" nastaje stambeno-poslovni prostor Program je vodio glumac Aleksandar Radojičić, inače potpredsednik Skupštine FK Crvena zvezda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 21 21 / 21 AD

Elaboratom za rani javni uvid Plana detaljne regulacije obuhvaćeno je oko 24,3 hektara na teritoriji opština Savski venac i Voždovac, a iza njega stoji kompanija "Bureau Cube Partners doo" koja je u Beogradu već radila na kapitalnim projektima. Posao oko stadiona Crvene zvezde svakako spada u tu kategoriju.

Deo dosadašnje sportsko-komercijalne zone biće transformisan u sportsko-stambeno-poslovnu zonu, što će omogući izgradnju čak 246.000 metara kvadratnih bruto razvijene građevinske površine. Oko 205.000 kvadrata biće namijenjeno za stanovanje, dok je ostatak predviđen za poslovni sadržaj - pa će tako na prostoru oko "Marakane" biti uslova za život gotovo 3.000 ljudi i čak 410 novih radnih mjesta.

Šta će biti sa stadionom Rajko Mitić?

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić prethodnih godina je više puta govorio o detaljima rekonstrukcije stadiona. On je često isticao da stadion mora da "zarađuje" novac za klub čak i kada se ne igraju utakmice, odnosno da mora navijače da privlači i u danima kada ne dolaze zbog fudbala. Upravo na tome će biti fokus prilikom rekonstrukcije.

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Sport ostaje primarna namjena, ali bi kapacitet mogao da bude smanjen na 45.000 sjedećih mjesta. Naravno, u potpunosti u skladu sa FIFA i UEFA standardima. Pored stadiona, dozvoljena je izgradnja internata, hotela, medicinskog centra, muzeja, škole fudbala, akademije za trenere, kongresnog centra, medija centra, upravne zgrade, smeštaja za sportiste, kao i poslovnih prostora, kancelarija, restorana, prodavnica, hostela i hotela. Predviđena je i izgradnja podzemnih garaža, novih pešačkih i biciklističkih staza, kao i dodatnih zelenih površina. Broj zaposlenih u sportskom kompleksu trebalo bi da poraste sa sadašnjih oko 250 na 850, navodi se u tekstu o rekonstrukciji.

Vjerovatno je dio novih planova i krov iznad svih sjedećih mjesta na stadionu, pošto je Zvezdan Terzić nedavno upravo to naveo kao najveći problem.

"Pored sportskih rezultata, akcenat će biti na rekonstrukciji stadiona. Naša Marakana ostaje na istom mjestu, ali moramo da modernizujemo objekat. Više od 80 odsto mesta na našem stadionu nije pokriveno. Radovi bi trebalo da počnu sljedeće godine", rekao je Zvezdan Terzić. Takođe, Terzić je detaljno govorio o svim fazama rekonstrukcije koje čekaju stadion.

Šta se gradi oko stadiona?

Prostor između stadiona Crvene zvezde i kružnog toka na Autokomandi izuzetno je atraktivna lokacija blizu glavnih gradskih saobraćajnica, ali je on premalo iskorišćen. Zbog toga se planira da na sjevernoj strani stadiona, odnosno na prostoru ka kružnom toku, površina komercijalnih sadržaja bude povećana sa 2.400 kvadrata na oko 20.000 kvadratnih metara.

Dominantnu namjenu imaće trgovina i poslovanje, uz mogućnost gradnje hotela, kancelarija, restorana, uslužnih djelatnosti i drugih komercijalnih sadržaja, dok će stanovanje biti dozvoljeno kao kompatibilna funkcija. Cilj izrade plana je da se provjeri razvojni potencijal prostora i stvore uslovi za izgradnju novih sadržaja uz očuvanje sportske funkcije kompleksa, unapređenje infrastrukture i zaštitu životne sredine.

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