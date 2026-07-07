Bio je Zvezdin biser od 5.000.000 evra: Promijenio 5 klubova, sa 22 godine odlazi u Jermeniju

Prije četiri i po godine Crvena zvezda prodala Milanu Marka Lazetića za 4,9 miliona evra, a tada je počelo njegovo lutanje po Evropi.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Marko Lazetić prije četiri i po godine napravio je izuzetan transfer u Milan, koji je za njegove usluge platio čak 4,9 miliona evra. Od tog trenutka do danas srpski fudbaler postigao je svega šest pogodaka, u tri kluba se mučio sa minutažom, imao je epizodu u srpskom fudbalu i na kraju je napustio Milano!

Prethodnog ljeta je kao slobodan igrač potpisao za Aberdin, a Škoti će sada zaraditi od njegovog transfera! Po napravljenom dogovoru sa Milanom, škotski i italijanski tim podijeliće obeštećenje od narednog transfera, a ostali su samo finalni detalji pregovora prije nego što Noa iz Jermenije otkupi bivšeg mladog reprezentativa Srbije.

Biće to prilika da Lazetić nastavlja da "hvata" ritam koji mu je mnogo falio prethodnih godina, dok ga je slavni italijanski klub slao na pozajmice. Mogao je ovog ljeta Lazetić da se vrati u srpski fudbal pošto je Čukarički bio zainteresovan da ga angažuje umesto Slobodana Tedića, ali će na kraju Marko biti zamjena za Nardina Mulahusejnovića koji je obukao dres Vojvodine.

Marko Lazetić ponikao je u Crvenoj zvezdi, ali je već tokom igranja za mlađe kategorije privukao pažnju inostranih klubova. Njegova visina i talenat bili su magnet za skaute koji su počeli pomno da ga prate u tinejdžerskim godinama, ali Lazetić kasnije nije uspio da ostvari potencijal.

Nakon kratkog boravka u prvom timu Crvene zvezde za koji je odigrao 17 mečeva i postigao jedan gol, Lazetić se u januaru 2022. godine preselio u redove slavnog Milana. Italijanski klub kupio ga je za 4,9 miliona evra, a sa ove tačke gledišta može se reće da je to bio promašaj evropskog giganta.

Istina, Lazetić je za omladinsku ekipu Milana postigao dva gola na tri meča u Ligi šampiona za igrače do 19 godina, ali mu ni to nije pomoglo da se privikne na italijanski fudbal. Za seniorski tim Milana odigrao je samo dva i na terenu proveo ukupno 12 minuta, a za to vreme stigao je i da zaradi žuti karton.

Italijani su ga slali na pozajmicu u austrijski Altah (10 mečeva, bez gola), holandsku Fortunu Sitard (9 mečeva, bez gola) i TSC (43 meča, dva gola), a zatim je u ljeto 2025. godine kao slobodan igrač prešao u Aberdin. Djelovalo je da bi stil fudbala u Škotskoj mogao da mu odgovara, imao je i neke dobre momente, ali se čini da karijeru u Aberdinu završava nakon 36 utakmica, četiri gola i dvije asistencije.

Lazetić je za mlađe kategorije reprezentacije Srbine odigrao gotovo 40 utakmica i postigao 10 golova. Najviše mečeva zabilježio je za omladinsku selekciju čiji je dres obukao 20 puta, a u njemu je čak devet puta tresao mreže rivala. Dva gola postigao je i na Evropskom prvenstvu za omladince 2022. godine, kada je Srbija u grupi osvojila samo bod.

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