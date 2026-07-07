Nakon prvog meča, Crvena zvezda može razmišljati o Ligi šampiona. Larne je pobedio Tre Fjori i čeka revanš sa Zvezdom.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Ako je suditi po prvom meču, Crvena zvezda je bliža odlasku u Sjevernu Irsku nego u San Marino. Larne je večeras u gostima u San Marinu pobijedio Tre Fjori 1:0 (1:0), tako da će za šest dana imati prednost u revanšu i smiješi mu se prolazak u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona gdje ga čeka Zvezda.

Jedini gol na meču postigao je Lasti u posljednjem minutu prvog poluvremena, a klub iz Sjeverne Irske stvorio je inače još nekoliko prilika, ali nije uspio da uveća svoju prednost pred revanš na domaćem terenu.

Prvi mečevi drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona su 21. ili 22. jula, dok će Zvezda ugostiti Larne ili Tre Fjori 28. ili 29. jula.

Vidi opis Crvena zvezda bliža Sjevernoj Irskoj: Već sada može da misli o Ligi šampiona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

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