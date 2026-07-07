Zvezda ne da Baraku Baharu da joj odvede golmana

Iskusni golman Omri Glazer mogao bi da se napusti Crvenu zvezdu, ali samo ako Makabi iz Haife plati obeštećenje.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Crvena zvezda je tokom pripremnog perioda računao i na izraelskog golmana Omrija Glazera, koji ima još čitavu godinu ugovora sa srpskim klubom. Iako je jasno da će Mateuš Magaljaeš i u narednoj sezoni biti prvi izbor među stativama, crveno-bijeli žele da zadrže Izraelca - osim ukoliko ne stigne adekvatno obeštećenje.

Takav stav srpskog šampiona komplikuje zamisli bivšeg trenera Zvezde Baraka Bahara. Kako prenosi izraelski "Sport 5", Glazer ima usmeni dogovor sa Makabijem iz Haife, gdje bi ponovo mogao da sarađuje sa Baharom, ali Crvena zvezda za sada nije dala zeleno svjetlo realizaciji transfera.

Cilja izraelskog kluba je da Omrija Glazera angažuju bez obeštećenja, što je opcija na koju Crvena zvezda ne želi da pristane. Srpski klub nije spreman da na svoju štetu raskine ugovor sa golmanom kako bi se n vratio u rodnu zemlju, već žele da Makabi zavuče ruku u džep i plati obeštećenje za čuvara mreže koji je godinama branio gol Izraela.

Ranije je Crvena zvezda potraživala više od 1.500.000 evra za Glazera, ali sada je pitanje da li bi mogla da dobije toliki novac. Izraelac je ušao u posljednju godinu ugovora i već za šest mjeseci će imati priliku da bez obeštećenja potpiše predugovor sa klubom u koji će se preseliti narednog ljeta. Zvezda nije zainteresovana da mu ponudi novi ugovor - što znači da su u opticaju prodaja ili odlazak bez obeštećenja 2027. godine.

Crvena zvezda je isplanirala da Mateuš bude prvi golman tima u narednoj sezoni, a da mu konkurenciju predstavljaju Glazer i Ivan Guteša koji će svakako ostati u klubu. Tu je i Savo Radanović koji i dalje ima pravo da brani za omladince crveno-bijelih, dok je Vuk Draškić pozajmljen OFK Beogradu gdje bi mogao da bude prvi izbor. Zvezda je prije nekoliko dana prodala Balšu Popovića koji nikada nije čuvao njen gol, a pominjalo se da bi mogla da angažuje Lazara Balevića iz kruševačkog Napretka nakon selidbe tog kluba u Prvu ligu Srbije.

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