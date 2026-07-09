logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mesi postavio još jedan rekord na Mundijalu: Ali, ovaj mu i nije baš na ponos!

Mesi postavio još jedan rekord na Mundijalu: Ali, ovaj mu i nije baš na ponos!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
0

Argentinac u dresu "gaučosa" dao 125 golova

Lionel Mesi promašio dva penala na Mundijalu Izvor: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Argentine igraće u četvrtifnalu Svjetskog prvenstva protiv Švajcarske 12. jula u Kanzas sitiju, od 3 časa po našem vremenu.

Lionel Mesi prvi je na listi strijelaca na Mundijalu jer je osam puta tresao mrežu protivnika, uz jednu asistenciju.

Lionel Mesi slavi gol protiv Egipta
Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Sanjaće Egipat i Zelenortska Ostrva 

Međutim, Lionel Mesi postavio je i jedan rekord na koji ne može biti toliko ponosan. Prva zvijezda fudbalske reprezentacije Argentine promašio je jednaesterac u utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva 2026. protiv Egipta. Njegov udarac je odbranio golman Mostafa Šobeir. Prije toga, promašio je penal protiv Zelenortskih Ostrva, tačnije njegov udarac ukrotio je golman Vozinja.

Na kraju, slavila je Argentina rezultatom 3:2, poslije velikog preokreta i negodovanja od strane Egipćana i optužbi na račun francuskog sudije Fransoe Leteksjea.

Antirekord na Mundijalu

Lionel Mesi je tako postao prvi igrač u istoriji svjetskih prvenstava koji je promašio dva penala na jednom turniru. Od osam jednaesteraca koje je Mesi izveo na mundijalima, realizovao je samo polovinu.

Lionel Mesi je fudbaler sa najviše odigranih utakmica za Argentinu, ukupno 204. Ujedno, Argentinac je istorijski rekorder i najbolji strijelac u istoriji nacionalnog tima "gaučosa" sa 125 golova. Dao je 28 pogodaka iz penala, u regularnom toku utakmica, ne računajući penal-serije.

Gomila trofeja sa "gaučosima"

Lionel Mesi je za A reprezentaciju Argentine debitovao 17. avgusta 2005. godine u prijateljskoj utakmici protiv Mađarske (2:1). Njegov debi je ostao upamćen kao bizaran i neslavan trenutak, ušao je u igru u 64. minutu, a nakon samo 40-ak sekundi dobio je direktan crveni karton jer je tokom prodora laktom zakačio protivničkog fudbalera koji ga je vukao za dres.

Mesi je u zreloj fazi karijere uspio da osvoji sve što se moglo osvojiti sa nacionalnim timom - Svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru, ima dvije titule Kopa Amerika (2021. u Brazilu i 2024. u SAD), olimpijsko zlato 2008. u Pekingu, te Svjetsko prvenstvo za mlade (U-20), 2005. godine u Holandiji.

Ne propustite

Pogledajte

00:31
Lionel Mesi plače
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Tagovi

Lionel Mesi Argentina Mundijal 2026 penal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC