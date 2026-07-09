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"Udario me je": Prekinuta konferencija za medije na Mundijalu, FIFA reagovala zbog sukoba novinara

"Udario me je": Prekinuta konferencija za medije na Mundijalu, FIFA reagovala zbog sukoba novinara

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Konferencija za medije Maroka nije prošla mirno kako se očekivalo, već u prvom minutu izbio je incident u kojem je jedan od novinara okrivio drugog za fizički napad

Sukob novinara na konferenciji za medije na Mundijalu Izvor: Screenshot/Twitter/@kerry_hau/@BBCMOTD

Na konferenciji za medije pred prvi četvrtfinalni duel na Mundijalu dogodio se incident koji je vrlo brzo privukao veliku pažnju. Kako mediji navode, izbila je i tuča, mada nema snimaka koji bi potvrdili da je sukob eskalirao i prerastao u fizički obračun. Ipak, nema sumnje da je došlo do žestoke svađe.

Na Svjetskom prvenstvu sve se dodatno zaoštrava - igra timova, taktike, planovi, ali čini se da u korak sa ekipama idu i reakcije ljudi koji se nalaze na licu mjesta. Tako je Brahim Dijaz, ofanzivni vezista Real Madrida, na konferenciji za medije prisustvovao veoma neprijatnoj situaciji.

Nakon što je počeo da odgovara na prvo pitanje novinara, njegovo izlaganje prekinulo je komešanje iz publike. Dvojica prisutnih novinara na konferenciji ušla su u verbalni sukob. Dok je Dijaz zastao usred odgovora, njegovu izjavu prekinula je burna reakcija jednog od njih:

"Ali zašto ste me udarili? Zašto ste me udarili? Ne možete da me udarate", prenijeli su prisutni.

Malo je reći da je Dijaz izgledao iznenađeno, a fudbaler Real Madrida ironično se nasmijao dok je pokušavao da shvati šta se događa. Novinar sa druge strane nastavio je da viče:

"Udario me je, udario me je!"

FIFA i organizatori konferencije za medije odmah su reagovali, pa su učesnici sukoba morali da napuste salu. Konferencija je ubrzo nastavljena, ali je dobila pomalo neozbiljan ton. Tako je bivši fudbaler Mančester sitija, umjesto odgovora na jedno pitanje, samo rekao: "Zaboravio sam pitanje", što je nasmijalo sve prisutne.

Kada je riječ o utakmici, duel Francuske i Maroka na programu je od 22 časa u četvrtak. Biće to prvi četvrtfinalni meč na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

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Mundijal 2026 Maroko Francuska

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