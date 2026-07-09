"Majka je spremala sahranu, umro sam, pa oživio": Selektor Norveške bio mrtav sedam minuta, svi ga otpisali

Stole Solbaken je preživio kliničku smrt kada je imao 33 godine i aktivno igrao za Kopenhagen.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Norveške je jedno od najprijatnijih iznenađenja na Svjetskom prvenstvu, a na putu do novog podviga i plasmana u polufinale stoji im jedan od favorita za osvajanje šampionata, selekcija Engleske. Meč je na programu u subotu od 23 časa, a zbog svoje neobične sudbine i bliskog susreta sa smrću, u prvi plan je iskočio selektor Stole Solbaken.

Ovdašnja javnost ga je upoznala kao trenera Kopenhagena, a na poziciji selektora Norveške je od 2020. godine. Konačno je dokazao da je dostojan te funkcije, a dodatna motivacija mu je sigurno ono što se dogodilo 13. marta 2001. godine kada je još nosio dres Kopenhagena.

Na jednom treningu doživio je srčani zastoj i umalo preminuo na terenu. Brzom reakcijom klupskih ljekara prebačen je u bolnicu gdje je operisan, a potom je otkriveno da je imao urođenu srčanu manu.

U jednom momentu je bio klinički mrtav, njegovo srce je prestalo da kuca na sedam minuta, ali je mimo svih očekivanja preživio. Bio je postavljen na aparate za održavanje života, drama je trajala 26 sati, a koliko je situacija bila ozbiljna govori i to da su njegovoj supruzi Aniken javili da se pripremi na najgori scenario.

Srećom, Stole se probudio iz kome, vratio se normalnom životu, ali više nije mogao da se bavi fudbalom. Tada je imao 33 godine, međutim, već je znao da želi da krene trenerskim putem.

Podsjećanje Solbakena

Njegovoj porodici je u tim momentima bilo najteže i zbog ozbiljnosti situacije već su planirali sahranu, srećom po sve, život je imao druge planove...

"Bilo je to zaista dramatično, ali bilo je gore za moju porodicu, nego za mene, jer ja ništa nisam osjećao. Kao da je neko samo isključio svjetlo. Moji roditelji su doletjeli u Dansku momentalno. Rečeno mi je da je moja majka već počela da planira sahranu u avionu. Bili su zabrinuti da li ću preživjeti, da li će mi mozak biti oštećen", rekao je Solbaken pa dodao:

"To su bile misli koje su proganjale moje saigrače i porodicu, koji su me vidjeli kako kolabiram, umirem i ponovo se vraćam u život. Nešto poput toga vam mijenja sve. Nakon što se sve smirilo, vidio sam šta je bitno u životu, a šta nije."

Solbaken je tokom trenerske karijere vodio Hamakameratene, Kopenhagen u dva navrata, Keln, Vulvrhempton, da bi 2020. godine dobio najvažniji poziv i postao selektor Norveške.