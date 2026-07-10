Široki Brijeg predstavio najnovije pojačanje: Španac stigao na "Pecaru"

David Fernandes Virhili (28) novi je član Širokog Brijega.

Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

NK Široki Brijeg predstavio je najnovije pojačanje za predstojeću sezonu. U pitanju je španski internacionalac David Fernandes Virhili (28), koji na "Pecaru" stiže nakon godinu dana provedenih u zagrebačkoj Lokomotivi.

"Španski krilni napadač David Fernandes Virhili (28) novi je član NK Široki Brijeg. Ugovor s našim klubom potpisao je do kraja sezone, a svojim iskustvom i kvalitetom osnažiti će našu ofanzivnu liniju", saopšteno je iz Širokog Brijega.

Prije dolaska u Hrvatsku, Virhili je igrao u Andori. Bio je član obje tamošnje Santa Kolome, te Sant Hulije. U rodnoj Španiji nastupao je za Terasu.

"Srećan sam što sam se pridružio klubu. Stvarno se veselim napornom radu, uživanju u putovanju i dijeljenju sjajnih trenutaka s timom i navijačima", poručio je španski fudbaler koji se najbolje snalazi na poziciji desnog krila.