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Problemi za Zrinjski pred start sezone: Na Islanđane bez prvog čuvara mreže

Problemi za Zrinjski pred start sezone: Na Islanđane bez prvog čuvara mreže

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Goran Karačić povrijeđen, propušta evropske mečeve.

Goran Karačić Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Startni čuvar mreže mostarskog Zrinjskog Goran Karačić povrijedio se u finišu priprema i biće prinuđen da propusti početak sezone.

Očekuje ga prinudna pauza, tako da neće biti na raspolaganju stručnom štabu oko mjesec dana.

"Nakon obavljenih ljekarskih pregleda u Mostaru i Zagrebu, utvrđeno je da je Karačić povrijedio ligamente lakta te će u sljedećih nekoliko sedmica proći proces rehabilitacije, a povratak u puni trenažni proces očekuje se u prvoj polovini avgusta. Goranu želimo uspješan oporavak i što skoriji povratak među stative", saopšteno je iz Zrinjskog.

Mostarci, inače aktuelni osvajači Kupa BiH, sezonu otvaraju 23. i 30. jula utakmicama kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv islandskog Valura. Novom treneru Simonu Rožmanu na poziciji golmana ostali su Antonio Đaković i Matej Bogdan.

"Plemiće" na startu domaćeg prvenstva 8. avgusta očekuje duel sa povratnikom u društvo najboljih, zeničkim Čelikom u Mostaru, dok je sedam dana ranije na rasporedu duel Superkupa BiH protiv šampiona Borca.

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Tagovi

HŠK Zrinjski Goran Karačić

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