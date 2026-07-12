Švajcarsku je na kraju skupo koštala gluma Emboloa koji je isključen zbog novog pravila koje je uvedeno za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Argentina je pobijedila Švajcarsku poslije produžetaka (3:1) i prošla u polufinale Svjetskog prvenstva u fudbalu. Ko zna kako bi se meč završio da evropska selekcija nije imala igrača manje od 72. minuta meča. I to samo nekoliko minuta pošto su uspjeli da izjednače rezultatt.

Šta se tačno dogodilo? Napadač Bril Embolo je napravio nevjerovatnu glupost. Želio je da simulira faul Leandra Paredesa, pao je na zemlju "kao pokošen", sudija Žoao Pinjeiro je na to nasjeo i pokazao Argentincu žuti karton. Međutim, onda je došlo do veleobrta.

Vidi opis Švajcarska je ispala sa Svjetskog prvenstva zbog novog pravila: Evo zašto je VAR morao da se uključi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Portugalski arbitar je dobio poziv iz VAR sobe, otišao je da pregleda cijelu tu situaciju i iz više uglova vidio da je Embolo simulirao. Poništio je karton Paredesu i pokazao žuti karton Embolou. Pošto je već imao javnu oopmenu - isključen je.

Jeste napravio glupost, ali je sve ovo ujedno i posljedica novog pravila koje je uvela FIFA pred početak Mundijala.

Kako je novo pravilo koštalo Švajcarsku?

Švajcarski fudbaler Bril Embolo plakao na terenu zbog isključenja protiv Argentine. Izvor: YouTube/Arena sport TV

U pitanju je pravilo koje se zove "zamjena identiteta". Uvedeno je za slučajeve da sudija pokaže javnu opomenu pogrešnom igraču. Možda zbog gužve ne primijeti ko je napravio faul ili iz nekog drugog razloga i kako bi se izbjegle te situacije VAR je dobio dozvolu da se uključi i da ispravi takvu vrstu nepravde.

Vidi opis Švajcarska je ispala sa Svjetskog prvenstva zbog novog pravila: Evo zašto je VAR morao da se uključi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Thomas COEX / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Upravo je to pravilo aktivirano kada je Pinjeiro pokazao žuti za Paredesa i kada su švajcarski igrači trčali ka njemu da se obračunaju i tražili od sudije da mu pokaže crveni. Da stvar bude gora za Švajcarsku, da Pinjeiro nije pokazao žuti argentinskom fudbaleru i da je samo dosudio faul, da je Embolo manje glumatao i da njegovi saigrači nisu tako burno reagovali, vrlo vjerovatno od cijele situacije ne bi bilo ništa. Slobodan udarac bi bio dosuđen i meč nastavljen. Ovako ih je sve to skupo koštalo.