logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Švajcarska je ispala sa Svjetskog prvenstva zbog novog pravila: Evo zašto je VAR morao da se uključi

Švajcarska je ispala sa Svjetskog prvenstva zbog novog pravila: Evo zašto je VAR morao da se uključi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Švajcarsku je na kraju skupo koštala gluma Emboloa koji je isključen zbog novog pravila koje je uvedeno za Svjetsko prvenstvo.

Novo FIFA pravilo koštalo Švajcarce na Mundijalu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Argentina je pobijedila Švajcarsku poslije produžetaka (3:1) i prošla u polufinale Svjetskog prvenstva u fudbalu. Ko zna kako bi se meč završio da evropska selekcija nije imala igrača manje od 72. minuta meča. I to samo nekoliko minuta pošto su uspjeli da izjednače rezultatt.

Šta se tačno dogodilo? Napadač Bril Embolo je napravio nevjerovatnu glupost. Želio je da simulira faul Leandra Paredesa, pao je na zemlju "kao pokošen", sudija Žoao Pinjeiro je na to nasjeo i pokazao Argentincu žuti karton. Međutim, onda je došlo do veleobrta.

Portugalski arbitar je dobio poziv iz VAR sobe, otišao je da pregleda cijelu tu situaciju i iz više uglova vidio da je Embolo simulirao. Poništio je karton Paredesu i pokazao žuti karton Embolou. Pošto je već imao javnu oopmenu - isključen je.

Jeste napravio glupost, ali je sve ovo ujedno i posljedica novog pravila koje je uvela FIFA pred početak Mundijala.

Kako je novo pravilo koštalo Švajcarsku?

Švajcarski fudbaler Bril Embolo plakao na terenu zbog isključenja protiv Argentine.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

U pitanju je pravilo koje se zove "zamjena identiteta". Uvedeno je za slučajeve da sudija pokaže javnu opomenu pogrešnom igraču. Možda zbog gužve ne primijeti ko je napravio faul ili iz nekog drugog razloga i kako bi se izbjegle te situacije VAR je dobio dozvolu da se uključi i da ispravi takvu vrstu nepravde.

Upravo je to pravilo aktivirano kada je Pinjeiro pokazao žuti za Paredesa i kada su švajcarski igrači trčali ka njemu da se obračunaju i tražili od sudije da mu pokaže crveni. Da stvar bude gora za Švajcarsku, da Pinjeiro nije pokazao žuti argentinskom fudbaleru i da je samo dosudio faul, da je Embolo manje glumatao i da njegovi saigrači nisu tako burno reagovali, vrlo vjerovatno od cijele situacije ne bi bilo ništa. Slobodan udarac bi bio dosuđen i meč nastavljen. Ovako ih je sve to skupo koštalo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 Švajcarska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC