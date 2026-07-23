Kings Kangva "bježi" od Zvezde: Otišao za siću, sad se velikani otimaju za njega

Kings Kangva se seli u Grčku, Panatinaikos i AEK se bore za njegov potpis nakon uspješne sezone u Hapoel Ber Ševi.

Izvor: Pascu Méndez / imago sportfotodienst / Profimedia

Zambijski vezista Kings Kangva dogovorio je lične uslove oko transfera u Panatinaikos, dok istovremeno za njega "pritiska" i grčki šampion AEK iz Atine. Kako javljaju grčki mediji, trenutno se dva velikana bore za Kangvin potpis i pitanje je kome će na kraju i pripasti ovaj fudbaler.

Kangva je briljirao u dresu Hapoel Ber Ševe i sve je govorilo da će se susresti sa svojim bivšim klubom Crvenom zvezdom ako prođe u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, ali sve je izvjesnije da se to neće dogoditi.

Kao prvo, Hapoel Ber Ševa je neočekivano izgubio od Vikingura u prvoj utakmici (2:1), a uostalom Kangva polako pakuje kofere.

Kangva je inače iz Crvene zvezde otišao u ljeto 2024. godine za svega 800 hiljada evra. Bio je igrač "rotacije" i polako je gubio svoje mjesto u timu s dolaskom novih igrača, tako da je Izrael izabrao zbog većih šansi da skupi minute. Na kraju je iskoristio priliku i sa Hapoel Ber Ševom je bio šampion Izraela, tako da u ovom trenutku vrijedi najmanje pet puta više nego kada ga je Zvezda prodala.

Očekuje se da će dobiti milionsku platu u Grčkoj - bilo da je to Panatinaikos ili AEK Atina - s tim da će ga Izraelci prodati onom klubu koji ponudi više za obeštećenje.

Kangva ove sezone već ima dva gola na dvije utakmice, a prethodne je upisao 12 golova i 11 asistencija.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!