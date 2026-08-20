Najbitniji meč za sezonu fudbalera Partizana igra se sredinom avgusta.

Izvor: MN PRESS

Četiri evropske pobjede fudbalera Partizana podigle su očekivanja navijača. Četiri meča u Superligi Srbije, od kojih je pobijeđen samo jedan, razočarali su čak i one koji su najprivrženiji crno-bijelim bojama. Prvih osam mečeva koje je tim Saše Ilića odigrao u novoj sezoni postavili su stvari prilično jasno pred dvomeč protiv Hetafea - ovo je finale Partizanove sezone.

Zaostatak za timovima sa vrha tabele u domaćem prvenstvu već sada je velik i čini se da tim Partizana neće biti u stanju da se bori za šampionsku titulu, bez obzira na to što je bodove prosipala i Vojvodina, a Crvena zvezda imala vrlo buran period tokom kojeg je promijenila trenera. Ako će crno-bijeli biti van konkurencije u šampionskoj trci, daj bar da ta Evropa bude kakva-takva utjeha!

A do Evrope može samo preko Hetafea, sedmog tima u prethodnoj sezoni Primere. Jedne "terorističke organizacije" koju već godinama slaže Pepe Bordalas, taktički genije i čovjek koji više voli 1:0 nego prosječan čovjek treću čašicu alkohola. Posebno važan je prvi meč u Madridu, gdje bi crno-bijeli mogli da pripreme teren za beogradsku senzaciju sedam dana kasnije. Zato je meč u Madridu finale Partizanove sezone, nekoliko nedjelja nakon što je ona počela i nekoliko mjeseci prije nego što će se približiti kraju.

Vidi opis Partizan 20. avgusta igra finale sezone: Sve što treba da znate o meču protiv Hetafea Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Saša Ilić od svojih fudbalera očekuje da budu hrabri i da ponosno nose slavni crno-bijeli dres kroz Madrid, a navijači se nadaju da je nakon tri godine pauze vrijeme za evropsku jesen. Partizan je prije tri godine igrao ligašku fazu Konferencijske lige i uspio da stigne do nokaut faze, ali je od tada bez međunarodnog fudbala tokom jeseni.

Ko će igrati za Partizan?

Bilo je ovo burno ljeto za Partizan i u Humskoj smo vidjeli veliki broj transfera - a pojedini igrači stigli su prekasno da bi se našli u startnoj postavi za meč u Madridu. Crno-bijeli su u posljednjih nekoliko dana doveli trojicu igrača, a samo će jedan od njih biti na terenu od prvog minuta. Idrisu Baba je debitovao protiv Radničkog 1923 u Superligi, dok će Igor Miladinović i Nikola Čumić imati priliku da prvi put zaigraju na evropskom gostovanju.

Djeluje da je veoma jasno koji će tim Saša Ilić poslati na teren u predgrađu Madrida. Trener Partizana vjerovatno će se odlučiti za sastav: Krunić - Roganović, Simić, Mitrović, Đurđević - Baba - Sek, Ugrešić, Vukotić, Zubairu - Kojzek.

Kad počinje, ko sudi i gdje je prenos?

Meč Partizana i Hetafea igra se od 21.00, a crno-bijeli će imati podršku na ovom gostovanju iako je za njihove navijače odvojeno tek nekoliko stotina karata. Stadion koji nosi ime Koloseum prima tek oko 16.000 gledalaca, ali se on trenutno rekonstruiše i očekuje se da tek oko 5.000 ljudi gleda utakmicu. Na ovom meču pravdu će dijeliti litvanski arbitar Andris Treimanis.

Kao i ostali sportski događaji koje ćemo gledati u četvrtak uveče, Partizan će biti prenošen na više programa. Arena sport će utakmicu prenositi na svom Premium 2 kanalu, dok će RTS prenos odraditi na dva programa - prvi dio meča gledaćemo na RTS 3, a drugi dio meča na RTS 2.