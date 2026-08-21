Saša Ilić: Imali smo kontrolu, ne znam šta ste očekivali? Evo ko odlučuje o golmanu

Trener Partizana se oglasio poslije poraza od Hetafea.

Izvor: YouTube/FK Partizan

Trener Partizana Saša Ilić oglasio se poslije poraza od Hetafea 1:3 na gostovanju u Španiji, u kojem su crno-bijeli primili golove odluke u 87. i 89. minutu, sa igračem više na terenu.

"Čestitam Hetafeu na pobjedi. Prvih 25 minuta izuzetno uplašeno. Poslije toga dosta bolje, pogotovo u drugom dijelu, imali smo više prilika, ali Hetafe je iskoristio svoje šanse i pobijedio. Mislim da je rezultat previsok i biće teško u Beogradu, igramo protiv ekipe koja rijetko kad prima veliki broj golova"

Partizan je u završnici primio dva gola sa igračem više i nije prvi put pao u situaciji "11 na 10" u svoju korist.

"Generalno, moraju da shvate da postoje određene šanse ako budu igrali kao u drugom poluvremenu. Moramo da budemo svjesni da je ovo mlada ekipa, koja pravi veliki broj grešaka u odbrani, koje se skupo kažnjavaju. Imamo igrača više, velike prilike koje nismo iskoristili, ali sa druge strane, primimo gol iz duge lopte, kraj naših pet-šest odbrambenih igrača. To je bio drugi gol, a o trećem neću ni da govorim".

"Imamo problem sa igračem više, kao da se igrači opuste"

I Španci su pitali Ilića šta se dogodi sa Partizanom kad ima igrača više?

"Generalno, ne znam. Imamo problem sa igračem više, kao da se igrači opuste, koliko god pokušavali mi nešto, dogodi se suprotno. Veliki pad koncentracije se dogodio", kazao je Partizanov trener.

Bio je upitan i da komentariše Žea, asistenta za Partizanov gol i Seka, strijelca gola.

"Imali su ogrome amplitude. Že nam je mnogo pomogao, mnoge lopte zadržao. Preko njega smo imali nastavak igre. Generalno, on dečko nije prošao pripreme sa nama, imao je i malu povredu, bio sam primoran da ga zamijenim. Što se tiče Seka, već duže ne možemo da mu nađemo kako da u kontinuitetu pruža dobre partije. Bitan nam je igrač, bljesne na momente, pa ga nema u velikom dijelu utakmice"

Da li je Partizan primio u završnici golove zbog fizičkog pada ekipe?

"Ne znam da li je pad koncentracije ili nešto... To su greške koje nam se ponavljaju. Nemam problem da nas ekipa izigra i da primimo gol. Generalno, mnogo lako primamo golove. Primimo gol u situaciji u kojoj su njih dvojica protiv naših petorice, šestorice igrača"

Ko odlučuje o golmanu?

Bio je Ilić upitan i za promjenu golmana, jer je pružio šansu od prvog minuta Marku Miloševiću, kao i prošlog vikenda, protiv Radničkog 1923. Prethodno je u Evropi branio Miloš Krunić.

"O odlukama ko će biti golman, to je moje pravilo, odlučuje trener golmana Nemanja Jovšić", rekao je trener Partizana.

Da li je Partizan bio dovoljno hrabar?

"Nisam zadovoljan sa prvih 25 minuta, kad se priča o hrabrosti. Kasnije, kad smo ostali sa igračem više imali smo kontrolu utakmice, ne znam šta ste očekivali, da mi, ne znam ni ja... Napadali smo sa igračem više, imali par prilika, ali opet se desilo da primamo golove".

Imao je Ilić poruku i za navijače pred revanš, kada su ga novinari pitali za šanse u revanšu.

"Uzdam se u veliku podršku navijača koji će biti vjetar u leđa ovim mladim momcima. Vidjećemo kako će se utakmica odvijati. Danas smo u određenim momentima, pogotovo u drugom dijelu meča, pokazali da možemo da igramo sa njima".

Kakav meč očekuje u revanšu?

"Sličan Hetafe očekujem, to je agresivna, takmičarska ekipa. Sa druge strane, očekujem mnogo hrabriji Partizan, baš od početka utakmice. Šta će se izdešavati, vidjećemo na utakmici. Moramo da budemo svjesni da su igrači Hetafea izuzetno kvalitetni i da koriste minimalne šanse kada im se ukažu".

Bonus video:

Pogledajte 02:59 Saša Ilić nakon kiksa Partizana protiv IMT Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)