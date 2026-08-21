Banjalučki BSK nema šta da izgubi protiv Sarajeva na neutralnom terenu u Zenici

Fudbaleri banjalučkog BSK-a u petak od 20 časova otvaraju treće kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine gostovanjem ekipi Sarajeva.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Utakmica se, umjesto na "Koševu", igra na stadionu "Bilino Polje" u Zenici zbog neuslovnog travnjaka u Sarajevu, što oba tabora vide kao specifičnu okolnost pred ovaj duel.

Banjalučani u ovaj meč ulaze rasterećeni i osokoljeni istorijskom pobjedom nad Veležom (2:0) u prošlom kolu, dok je Sarajevo pod imperativom pobjede nakon ranog ispadanja iz Evrope i skromnog remija bez golova protiv Radnika na startu prvenstva.

Strateg BSK-a Bojan Puzigaća, koji je tokom igračke karijere sa velikim uspjehom nosio upravo dres "bordo" tima, odlično poznaje pritisak pod kojim se nalazi njegov večerašnji rival.

"Znam koliki pritisak donosi igranje za Sarajevo. Nisam sretan što se ne igra na 'Koševu' pred punim tribinama, ali to ne mijenja naš cilj. Sarajevo je favorit, traže iskupljenje i izlaz iz rezultatske krize, ali to su njihovi problemi. Na nama je da iskoristimo taj pritisak, budemo hrabri, disciplinovani i damo maksimum", poručio je Puzigaća za "Glas Srpske".

Gostujući sastav ima kadrovskih problema przed utakmicu - zbog crvenog kartona u konkurenciji nije napadač Stefan Marčetić, dok je nekoliko igrača rovito i njihov nastup će se znati neposredno pred početak susreta.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

S druge strane, šef stručnog štaba Sarajeva Zoran Zekić ne krije da ekipi teško pada igranje van "Koševa".

"Igramo ponovo u posebnim okolnostima i na neutralnom terenu, što donosi mnogo upitnika. Ipak, fokus moramo staviti na našu igru. Želimo pokazati mnogo bolje izdanje nego protiv Radnika i, bez obzira na sve, dati sve od sebe za pobjedu", naglasio je Zekić, a prenio "Avaz".

Parovi trećeg kola Premijer lige BiH

Petak

Sarajevo - BSK (20:00)

Subota

Velež - Sloga (20:45)

Široki Brijeg - Radnik (20:45)



Nedjelja

Borac - Čelik (18:30)

Zrinjski - Željezničar (21:00)

(MONDO)