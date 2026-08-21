logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjalučki BSK nema šta da izgubi protiv Sarajeva na neutralnom terenu u Zenici

Banjalučki BSK nema šta da izgubi protiv Sarajeva na neutralnom terenu u Zenici

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri banjalučkog BSK-a u petak od 20 časova otvaraju treće kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine gostovanjem ekipi Sarajeva.

Sarajevo BSK najava treće kolo PL BiH Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Utakmica se, umjesto na "Koševu", igra na stadionu "Bilino Polje" u Zenici zbog neuslovnog travnjaka u Sarajevu, što oba tabora vide kao specifičnu okolnost pred ovaj duel.

Banjalučani u ovaj meč ulaze rasterećeni i osokoljeni istorijskom pobjedom nad Veležom (2:0) u prošlom kolu, dok je Sarajevo pod imperativom pobjede nakon ranog ispadanja iz Evrope i skromnog remija bez golova protiv Radnika na startu prvenstva.

Strateg BSK-a Bojan Puzigaća, koji je tokom igračke karijere sa velikim uspjehom nosio upravo dres "bordo" tima, odlično poznaje pritisak pod kojim se nalazi njegov večerašnji rival.

"Znam koliki pritisak donosi igranje za Sarajevo. Nisam sretan što se ne igra na 'Koševu' pred punim tribinama, ali to ne mijenja naš cilj. Sarajevo je favorit, traže iskupljenje i izlaz iz rezultatske krize, ali to su njihovi problemi. Na nama je da iskoristimo taj pritisak, budemo hrabri, disciplinovani i damo maksimum", poručio je Puzigaća za "Glas Srpske".

Gostujući sastav ima kadrovskih problema przed utakmicu - zbog crvenog kartona u konkurenciji nije napadač Stefan Marčetić, dok je nekoliko igrača rovito i njihov nastup će se znati neposredno pred početak susreta.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

S druge strane, šef stručnog štaba Sarajeva Zoran Zekić ne krije da ekipi teško pada igranje van "Koševa".

"Igramo ponovo u posebnim okolnostima i na neutralnom terenu, što donosi mnogo upitnika. Ipak, fokus moramo staviti na našu igru. Želimo pokazati mnogo bolje izdanje nego protiv Radnika i, bez obzira na sve, dati sve od sebe za pobjedu", naglasio je Zekić, a prenio "Avaz".

Parovi trećeg kola Premijer lige BiH

Petak
Sarajevo - BSK (20:00)

Subota

Velež - Sloga (20:45)
Široki Brijeg - Radnik (20:45)


Nedjelja

Borac - Čelik (18:30)
Zrinjski - Željezničar (21:00)

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK BSK Premijer liga BiH FK Sarajevo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC