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Sloga gost uzdrmanog Veleža: "Rođeni" nisu počeli kako su planirali, ali ima i dobojska ekipa svoje ambicije

Sloga gost uzdrmanog Veleža: "Rođeni" nisu počeli kako su planirali, ali ima i dobojska ekipa svoje ambicije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri dobojske Sloge u trećem kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine gostuju ekipi Veleža u Mostaru.

Velež Sloga Doboj najava Perica Ognjenović Nikola Pejović Izvor: FK Sloga Doboj

O predstojećem duelu, zdravstvenom biltenu i očekivanjima za nastavak sezone govorili su šef stručnog štaba Dobojlija Perica Ognjenović i prvotimac Nikola Pejović.

Slogu prema Ognjenovićevom mišljenju očekuje jedno od najzahtjevnijih gostovanja u ligi, posebno jer će Velež zbog početnih poraza od banjalučkog Borca i BSK-a biti izuzetno motivisan.

"Očekuje nas teška utakmica protiv Veleža, koji sigurno nije započeo sezonu onako kako je planirao. Sigurno će im ovaj meč dosta značiti, međutim, i mi ulazimo sa željom da ostvarimo najbolji mogući ishod. Svaka utakmica u ligi od 10 klubova je komplikovana jer svi imaju visoke ciljeve, ali naš jedini recept je da idemo iz meča u meč i pokušamo pružiti maksimalnu igru", poručio je Ognjenović.

Igrački kadar Dobojlija je u dobrom stanju pred put u Mostar.

"Osim nekih sitnih problema, generalno smo kompletni. Nakon posljednjeg treninga znaćemo konačnu sliku, ali uglavnom sam zadovoljan zdravstvenim biltenom".

Ognjenović se osvrnuo i na visoke temperature, koji sigurno remete igrače.

"Uslovi za igru i treninge su teški zbog vrućine, ali kako je nama, tako je i drugima. Moramo se prilagoditi", naglasio je strateg dobojske ekipe.

Izvor: FK Sloga Doboj

Fudbaler Sloge Nikola Pejović istakao je da dobro poznaje kvalitet rivala, posebno na domaćem terenu.

"Svi koji duže igraju ovu ligu znaju o kakvoj je ekipi riječ, naročito kada igraju pred svojim navijačima. Ovo im je prva domaća utakmica od početka sezone, pa očekujemo dobru atmosferu i tešku borbu na neugodnom terenu. Nadam se kvalitetnom meču", rekao je Pejović i dodao da Sloga ima visoke ambicije ove sezone.

"Od samog starta ciljamo visoko i svakodnevno radimo na tome. Nadamo se što boljim rezultatima, idemo korak po korak i utakmicu po utakmicu".

Duel između "rođenih" i Sloge na rasporedu je u subotu s početkom u 20.45.

Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

Parovi trećeg kola Premijer lige BiH

Petak
Sarajevo - BSK (20:00)

Subota

Velež - Sloga (20:45)
Široki Brijeg - Radnik (20:45)


Nedjelja

Borac - Čelik (18:30)
Zrinjski - Željezničar (21:00)




Standings provided by Sofascore


(MONDO)

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Tagovi

Perica Ognjenović FK Sloga Doboj FK Velež

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