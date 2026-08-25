Almedin Ziljkić završio karijeru!

Bivši krilni napadač Borca odlučio je da u 31. godini okači kopačke o klin.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Prilično neočekivano, sa 30 godina života, Almedin Ziljkić je odlučio da završi igračku karijeru!

Krilni napadač iz Novog Pazara, koji je dres banjalučkog Borca nosio od početka 2019. do ljeta 2021. godine i za to vrijeme postao šampion BiH, bez kluba je od oktobra prošle godine. Rastao se tada sa Veležom, da bi nepunih godinu dana kasnije odlučio da okači kopačke o klin.

"To sam ja, radim srcem sve. Otišao sam u Velež, sjajni ljudi, stvarno sve u superlativu. Mislio sam da će mi se igrati, baš sam protiv Borca bio igrač utakmice, sve je bilo odlično. Ali djeca su htjela kući, zbog toga nisam mogao da nađem motiv i da ostanem. Rastali smo se prijateljski, oprostio sam sav novac i vratio se. Znao sam da je to kraj", rekao je Ziljkić za portal Free Media.

Period proveden u Borcu pamti po najljepšem...

"Borac je posebno organizovan klub. Igranje u Evropi dovoljno govori, evo opet su korak od toga. Tamo na igrača gledaju kao na člana porodice. Kad sam potpisao, svi su govorili: 'Ti musliman, Pazarac, nećeš uspjeti.' A desilo se da su mi sve vjerske obaveze poštovali više nego bilo gdje, to sa ponosom kažem. O kvalitetu ekipe je suvišno pričati. Samo u napadu su bili Jovo Lukić, Stojan Vranješ, Goran Zakarić i ja. Svakom ko poznaje iole fudbal jasno je o čemu pričam. Osvojili smo titulu, to je najbolji dokaz", istakao je Ziljkić, koji je u BiH branio i boje Tuzla sitija, Slobode i Sarajeva.

U Srbiji je igrao za matični Novi Pazar i drugi tim Vojvodine. Igrao je i u Hrvatskoj, za tim Gorice, u Sloveniji je branio boje Olimpije, dok iza sebe ima i epizodu u iranskom Esteglalu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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