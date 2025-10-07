logo
Ziljkić poslije samo pet mjeseci odlazi iz Mostara - zatražio raskid i odmah napustio Velež!

Ziljkić poslije samo pet mjeseci odlazi iz Mostara - zatražio raskid i odmah napustio Velež!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Almedin Ziljkić napustio Velež poslije samo pet mjeseci u Mostaru.

almedin Ziljkić raskinuo ugovor i napustio Velež Izvor: Facebook/FK Velež Mostar

Prije nešto više od dvije godine, fudbalski klub Partizan označio je Almedina Ziljkića kao prioritetnu metu u ljetnom prelaznom roku. Tada su crno-bijeli željeli da iz Sarajeva dovedu povremenog reprezentativca Bosne i Hercegovine iz Sarajeva i tada jednog od najboljih igrača Premijer lige BIH.

Dve godine kasnije, situacija je potpuno drugačija, a Ziljkić je ostao bez kluba nakon raskida na svoju štetu...

Ziljkić je zatražio raskid ugovora sa Veležom, nakon što je samo pet mjeseci proveo u tom klubu. Odluku o odlasku donio je zbog porodičnih razloga i vrlo brzo se oglasio o odlasku uz Mostara.

"Hvala velikom klubu FK Velež, svim uposlenicima, saigračima, te svim dobrim ljudima koji su me srdačno prihvatili u svom gradu. Žao mi je što odlazim, ali u nekim momentima čovjek mora odabrati šta mu je prioritet, a u ovom momentu za mene je to moja porodica. Ne mogu da izostavim sada već bivšeg trenera g. Gorana Sablića te da se i njemu zahvalim na pruženoj prilici. Srećno rođeni", napisao je Ziljkić u objavi na svom instagram profilu.

Za sada se ne znaju detalji koji su doveli do ovakve odluke Almedina Ziljkića, fudbalera koji se proslavio igrama u Borcu iz Banjaluke, gdje je bio miljenik publike.Ponikao je u Novom Pazaru, gde je i rođen, a zatim je nosio dres Vojvodine, Donjeg Srema, Novog Pazara, Gorice, Slobode iz Tuzle, Tuzla sitija, Borca iz Banjaluke u kojem je bio miljenik navijača, ljubljanske Olimpije, Sarajeva, Esteghlala u Iranu gdje nije ni debitovao, Novog Pazara i Veleža iz Mostara. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, čiji je dres obukao zbog supruge, nastupio je tri puta.

Ziljkić je za Velež odigrao devet od maksimalnih deet mečeva u dosadašnjem toku sezone, a upisao je samo jednu asistenciju u dresu mostarskog kluba. Njegov tim bilježio je prilično loše rezultate i do sada je osvojio samo 10 bodova u prvenstvu, te se nalazi na osmom mjestu na tabeli.. 

