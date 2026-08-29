Nikola Tanasković i Jovan Novak zadužili Srbiju: Oni čuvaju leđa Nikoli Jokiću

Reprezentacija Srbije dobila je nove heroje na utakmici protiv Islanda u Beogradskoj areni.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije rutinski je slavila protiv Islanda u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a ova utakmica je iznjedrila nove heroje. Da Srbija nije samo Nikola Jokić pokazali su ostali momci, neki sa većim, neki sa manjim ulogama, ali se dvojica moraju istaći u prvi plan.

Navikli smo da Aleksa Avramović, Marko Gudurić, Nikola Jović, Ognjen Dobrić rješavaju i ulaze u lik glavnog junaka, a ovog puta su im se pridružili igrači iz "trećeg" plana. Prije svih, Nikola Tanasković, a onda smo na konferenciji saznali da je Jovan Novak rizikovao svoje zdravlje da bi pomogao "orlovima" u meču sa Islanđanima.

Utakmica protiv Italije će biti posljednja u ovom kvalifikacionom prozoru na kojoj će Srbija na raspolaganju imati najjači tim, stoga će uloga ostalih momaka tek dobiti na značaju u novembarskom prozoru.

Nikola Tanasković bez greške

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Partizana je i na prethodnim mečevima "izgarao" na obje strane terena i konačno su mu se zalaganje i energija koju donosi čim kroči na parket isplatili u poenterskom smislu. Bio je nepogrešiv na šutu za tri poena 4/4, dok je iz igre šutirao impresivnih 9/12, i na sve to dodao pet skokova.

Nije ovo bio nimalo lak i revijalni meč kakav su mnogi očekivali, a u momentima adaptacije na igru Islanđana, najbolje se snašao Tanasković. Bio je glavna pokretačka snaga u prvom poluvremenu, pošto je već poslije 20 minuta košarke bio dvocifren. Nastavio je tako i u nastavku, ali je u trećoj i četvrtoj dionici imao jača "leđa". Raspucali su se Jović, Gudurić i Dangubić, da bi na kraju sve došlo na svoje.

Posebno je bio upečatljiv detalj iz prvog poluvremena kada se Nikola "pokačio" sa jednim Islanđaninom koji ga je nepropisno, a utisak je i nesportski, zaustavio pod košem. Odmah je krenuo da mu da do znanja da je krenuo na jačeg, a ubrzo je dobio i glasnu podršku sa tribina. Bila je to varnica koja je prodrmala čitavu ekipu u momentima kada na terenu nije sve išlo po planu.

Jovan Novak kupio Alimpijevića za sva vremena

Izvor: MN PRESS

Plejmejker Srbije Jovan Novak je poput Alekse Avramovića "tihi heroj" reprezentacije Srbije. Da li će dobiti šansu da zaigra na nekom velikom takmičenju kao on, vidjećemo... U odsustvu Vase Micića je dobio šansu i nije želio da je propusti ni u slučaju zdravstvenih problema. U ovom prozoru je i te kako bio važan igrač jer u ovom momentu "orlovi" imaju samo njega na poziciji klasičnog plejmejkera...

Igrao je jako kratko, proveo je na terenu tek osam minuta i za to vrijeme nije uspio da se upiše u listu strijelaca, ali je zabilježio tri asistencije i dva skoka. Odluka da igra pod injekcijama i terapijom je bila dovoljna da "kupi" Alimpijevića za sva vremena.

"Moram samo da ovo kažem. Malo ljudi zna da je Jovan Novak i danas bio pod infuzijama, Da nije izašao iz hotelske sobe do juče, a tada je izašao na trening. Ne znam koliko je u venu primio infuzija i antibiotika, a prihvatio je da radi trening jer smo imali tri igrača manje u danu. To je bio Đurišić, Davidovac i Novak. To je jedan od razloga zašto Davidovac nije uzeo minute. Nismo htjeli da provociramo nešto što nam treba za Italiju", rekao je selektor Srbije Dušan Alimpijević.

Vidi opis Nikola Tanasković i Jovan Novak zadužili Srbiju: Oni čuvaju leđa Nikoli Jokiću Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Srbija za tri dana gostuje Italiji u nastavku kvalifikacija i biće to jedan od najvažnijih mečeva na putu ka Mundobasketu. Stvari stoje ovako - Turska je prva u grupi bez poraza, Italija je druga sa jednim porazom, dok je Srbija treća sa dva poraza, što znači da će duel sa "azurima" biti direktan okršaj za drugu poziciju.