Ludilo FIBA kvalifikacija: Portugal srušio Španiju, velikani u problemu svuda redom

Portugal je "zakuvao" stvari u svojoj grupi kvalifikacija za Mundobasket gdje je sada baš sve moguće.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Ne prestaju šokovi u kvalifikacijama za Mundobasket. Nakon što smo prvo vidjeli šokantan poraz Grčke od Ukrajine, Bosna i Hercegovina je savladala Italiju, a onda je pala i Španija.

Bez mnogih bitnih igrača izašli su Španci na meč sa Portugalom koji je u svojim redovima imao NBA zvijezdu Nimijasa Ketu i pobijedio je 95:88 na gostujućem terenu.

Na kraju se situacija u grupi I žestoko iskomplikovala i svi se nadaju prolasku dalje. Španija i Ukrajina imaju po pet pobjeda, Crna Gora, Portugal i Gruzija po četiri, a Grčka tri. U narednom kolu Grčka dočekuje Španiju, Crna Gora Ukrajinu, a Portugal će dočekati Gruziju.

Ko je donio pobjedu Portugalu?

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Trevion Vilijams je imao 22 poena, Ventura je dodao 19 uz četiri skoka, a Nimijas Keta je imao 16 uz devet skokova. I Prej je dodao 15, a Lišboa 11 poena. Kod Španca Dario Brizuela je dao 19, Kardenjas 18, Đoel Para 17, a Adaj Mara 12 poena uz šest skokova.