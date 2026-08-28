Bruka Grčke i Spanulisa: Zbog ovog poraza mogu da ostanu bez Mundobasketa

Reprezentacija Grčke je poražena od Ukrajine i sada je sve bliže tome da se ne kvalifikuje za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.
Grčka je doživjela šokantan poraz i sve je bliže tome da ne nastupi na Svjetskom prvenstvu u košarci! Ukrajina je na neutralnom terenu savladala "helene" 82:76 i sada je tim Vasilisa Spanulisa van mjesta koje vodi na Mundobasket 2027.
Nik Kalates je sa 17 poena i osam asistencija, dok je Tajler Dorsi imao 16 poena, Mitoglu 13, ali nije to bilo dovoljno. Kvoilar je dao 18 poena uz šest skokova i četiri asistencije, Đulga je dao 14, Mihalik 13 poena uz šest skokova i četiri asistencije, a i Voinalovič je bio dvocifren sa 11 poena.
U drugom meču iste grupe Gruzija je rutinski dobila Crnu Goru 101:74. Tornike Šengelija je dao 24 poena uz sedam skokova, Goga Bitadze je dodao 23 poena uz osam skokova, a Sandro Mamukelašvili je imao 17 poena, sedam skokova i šest asistencija. Rid je dodao 12 poena uz osam asistencija. Kod Crne Gore Jogi Ferel sa 12, Igor Drobnjak sa 11 i Jovan Kljajić sa 11 poena su bili jedini dvocifreni.
Kakva je situacija na tabeli?
Standings provided by Sofascore
Loša za Grke! Ukrajina je prva sa pet pobjeda koliko ima i Španija, sa odigranim mečom manje. Četiri pobjede ima Crna Gora, a po tri Grčka i Portugal. U petak od 21 čas igraju Španija i Portugal i tada bismo mogli da dobijemo novog lidera u grupi I.