Bruka Grčke i Spanulisa: Zbog ovog poraza mogu da ostanu bez Mundobasketa

Reprezentacija Grčke je poražena od Ukrajine i sada je sve bliže tome da se ne kvalifikuje za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Izvor: MN PRESS

Grčka je doživjela šokantan poraz i sve je bliže tome da ne nastupi na Svjetskom prvenstvu u košarci! Ukrajina je na neutralnom terenu savladala "helene" 82:76 i sada je tim Vasilisa Spanulisa van mjesta koje vodi na Mundobasket 2027.

Nik Kalates je sa 17 poena i osam asistencija, dok je Tajler Dorsi imao 16 poena, Mitoglu 13, ali nije to bilo dovoljno. Kvoilar je dao 18 poena uz šest skokova i četiri asistencije, Đulga je dao 14, Mihalik 13 poena uz šest skokova i četiri asistencije, a i Voinalovič je bio dvocifren sa 11 poena.

U drugom meču iste grupe Gruzija je rutinski dobila Crnu Goru 101:74. Tornike Šengelija je dao 24 poena uz sedam skokova, Goga Bitadze je dodao 23 poena uz osam skokova, a Sandro Mamukelašvili je imao 17 poena, sedam skokova i šest asistencija. Rid je dodao 12 poena uz osam asistencija. Kod Crne Gore Jogi Ferel sa 12, Igor Drobnjak sa 11 i Jovan Kljajić sa 11 poena su bili jedini dvocifreni.

Kakva je situacija na tabeli?







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Loša za Grke! Ukrajina je prva sa pet pobjeda koliko ima i Španija, sa odigranim mečom manje. Četiri pobjede ima Crna Gora, a po tri Grčka i Portugal. U petak od 21 čas igraju Španija i Portugal i tada bismo mogli da dobijemo novog lidera u grupi I.