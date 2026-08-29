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Kapiten Obale Slonovače se vratio u Atalantu: Frank Kesi dolazi u Banjaluku!

Kapiten Obale Slonovače se vratio u Atalantu: Frank Kesi dolazi u Banjaluku!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Frank Kesi ponovo je obukao dres Atalante i u njemu će uskoro istrčati na teren Gradskog stadiona u Banjaluci.

Frank Kesi se vratio u Atalantu dolazi u Banjaluku Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Frank Kesi završio je sa Saudijskom Arabijom i poslije tri godine provedene u Al-Ahliju vratio se kući.

Reprezentativac Obale Slonovače poslije 10 godine ponovo oblači dres Atalante, kluba iz Bergamaa u čijim omladinskim selekcijama je počeo karijeru i u kojem se nešto kasnije proslavio.

"Priča koja nema kraj. Frank se vratio", saopštila je Atalanta.

U međuvremenu Kesi je nosio dres Milana i Barselone, a sada se vratio u Bergamo i to bez obeštećenja pošto mu je istekao ugovor sa saudijskim klubom i obavezao se na vjernost Atalanti naredne tri godine.

Italijanski mediji su ga u proteklih par mjeseci dovodili u vezu sa Romom, navodeći da bi veznjak iz Obale Slonovače rado sarađivao sa nekadašnjim trenerom iz Atalante Đanpjerom Gasperinijem. Ipak, Kesi je između bivšeg trenera i bivšeg kluba izabrao ovo drugo.

Atalanta je tako dobila značajno pojačanje na startu nove sezone u kojoj će igrati i Konferencijsku ligu.

Upravo je Atalanta jedan od protivnika banjalučkog Borca, pa ćemo Franka Kesija uskoro gledati na Gradskom stadionu u Banjaluci.

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Frank Kesi Atalanta

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