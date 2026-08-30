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Bešiktaš otpustio reprezentativca BiH! Amir Hadžiahmetović mora da traži novi klub

Bešiktaš otpustio reprezentativca BiH! Amir Hadžiahmetović mora da traži novi klub

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Vezni igrač "zmajeva" nije više član velikana iz Istanbula.

amir hadžiahmetović Izvor: Screenshot

Amir Hadžiahmetović od večeras više nije član Bešiktaša!

Velikan iz Istanbula oglasio se ove nedjelje kratkim saopštenjem na zvaničnom sajtu, u kojem je istaknuto da je sporazumno raskinut ugovoro sa veznim igračem reprezentacije BiH. Od početka ove takmičarske godine Hadžiahmetović je upisao tri evro-nastupa, odradivši na terenu ukupno 45 minuta. Kad je riječ o prvenstvu, protiv Ejupspora se našao na klupi, dok se u duelu sa Alanijasporom nije ni našao u protokolu.

U dresu reprezentacije BiH Hadžiahmetović je odigrao 37 mečeva.

Bivši prvotimac Željezničara je među crno-bijele stigao u februaru 2023. godine iz Konjaspora. Do raskida ugovora stigao je da upiše 60 nastupa, a u međuvremenu klub ga je slao na pozajmice u Rizespor i Hal, sa kojim je prošle sezone osvojio titulu u Čempionšipu i izborio plasman u Premijer ligu.

Nakon tog uspjeha, vratio se u Bešiktaš koji je ovog vikenda odlučio da mu se zahvali na saradnji...

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Amir Hadžiahmetović fudbal Bešiktaš transferi

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