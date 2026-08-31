Srpski fudbaler Ognjen Ugrešić predstavljen je u PAOK-u i tom prilikom govorio je o igrama u Partizanu, napretku u beogradskom klubu, ali i sličnostima sa slavnim fudbalerom Džudom Belingemom

Izvor: MN PRESS

Doskorašnji fudbaler Partizana Ognjen Ugrešić (20) predstavljen je u novom klubu i tom prilikom je u razgovoru za PAOK televiziju govorio o mečevima u crno-bijelom dresu. Posebno je pričao o periodu koji mu je pomogao da igrački sazri, ali jedno od pitanja odnosilo se i na sličnosti sa engleskim fudbalerom i igračem Real Madrida Džudom Belingemom.

Ognjen Ugrešić je prvi intervju u Grčkoj dao za klupsku televiziju. U nizu zanimljivih pitanja provuklo se ono koje je vezano za Belingema i sličnosti srpskog fudbalera sa jednim od trenutno najboljih igrača na svijetu. Nadimak "srpski Džud Belingem" provlači se već neko vrijeme, a o tome je govorio i Ugrešić.

Vidi opis Grci oduševljenim "srpskim Belingemom": Ognjena Ugrešića odmah pitali za Engleza Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Možda zato što imamo sličan stil igre. Mnogo trčim, igram na obje strane, od šesnaesterca do šesnaesterca. Znam da se branim, znam da postižem golove i da igram ofanzivno. Moj fudbalski idol je, naravno, Kristijano Ronaldo, ali kada su u pitanju vezni igrači, moj fudbalski idol je Džud Belingem", rekao je novi fudbaler PAOK-a.

"Omiljena pozicija mi je ofanzivni vezni. Najvažnije mi je da napadam prostor između linija. Takođe, mogu mnogo da trčim i da budem stalno na 60 metara od protivničkog gola."

Zašto je Ugrešić izabrao PAOK?

Bratski odnosi Partizana i grčkog kluba naširoko su poznati. "Parni valjak" nije uspio da zadrži jednog od najtalentovanijih momaka, pa je odlazak iz Humske bio logičan slijed okolnosti. "Izabrao sam ovaj klub zbog crno-bijelih boja, atmosfere i navijača", rekao je Ugrešić, koji će u grčkoj ekipi ostati do 2031. godine, a u tim je stigao kao drugi najskuplji transfer u istoriji kluba.

"Velika mi je čast što sam dio ovog velikog kluba. Veoma sam srećan, jer mi je bila želja da dođem u ovaj klub i ovaj grad. Jedva čekam da zaigram na ovom stadionu. Želim da doživim iskustvo igranja pred ovim navijačima i na ovom stadionu i, kao što sam rekao, jedva čekam."

"Mi smo jedna porodica"

O odnosu PAOK-a i Partizana Ugrešić zna mnogo. "Mi smo jedna crno-bijela porodica. Dva kluba imaju bratski odnos, a naši navijači su braća. Znam šta znači crno-bijela porodica i jedva čekam da postanem dio ovog tima i ove porodice. Imao sam i druge opcije, ali sam izabrao PAOK, jer od svega najviše volim ove crno-bijele boje, ovu atmosferu, ovu porodicu i navijače. Zato sam izabrao PAOK."

Još jedan bivši igrač Partizana nosi crno-bijeli dres kluba iz Grčke. "Naravno, poznajem Andriju Živkovića. Nekoliko puta smo igrali zajedno u reprezentaciji. Takođe, kada sam bio dijete, Andrija je igrao u Partizanu. Gledao sam ga sa tribina. Poznajem i Šerifa Ndiajea. Bili smo rivali. Ja sam igrao za Partizan, a on za Crvenu zvezdu."

Ciljevi u PAOK-u

"Naravno, želimo da osvojimo prvenstvo i Kup. Lično, želim da se prilagodim ovdje, Grčkoj i PAOK-u, kao i da postignem mnogo golova i upišem mnogo asistencija. Veoma sam srećan što sam ovdje. Jedva čekam da pomognem ekipi da pobjeđuje. Uvijek dajem 100 odsto za tim i idemo po trofeje! Naprijed, PAOK", zaključio je Ognjen Ugrešić.