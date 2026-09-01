logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda dovodi Šveđanina iz Bolonje? Rijera našao igrača koji pravi razliku

Crvena zvezda dovodi Šveđanina iz Bolonje? Rijera našao igrača koji pravi razliku

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda ušla je u pregovore sa italijanskom Bolonjom, ali imaju i konkurenta iz Turske.

Crvena zvezda želi da dovede Jaspera Karlsona Izvor: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia

FK Crvena zvezda je aktivna u finišu ljetnjeg prelaznog roka i ušla je u pregovore sa Bolonjom oko transfera Jaspera Karlsona, prenosi "Mozzartsport". U pitanju je igrač koji pokriva poziciju lijevog krila, a glavni konkurent srpskom šampionu za potpis Šveđanina je turski Samsun.

Kako se navodi, posao još uvijek nije blizu realizacije, ali se igrač već raspitivao o životu u Srbiji, što su dobre naznake potencijalnog transfera. Mogla bi Zvezda u kratkom roku da dogovori dva posla sa Bolonjom, pošto je nedavno u suprotnom smjeru otišao Džej Enem.

Karlson je u Italiju stigao iz AZ Alkmara na ljeto 2023. godine u transferu vrijednom 11.150.000 evra, ali nije uspio da se nametne i ispuni očekivanja. Za Bolonju je odigrao 15 utakmica i postigao samo jedan gol, a posljednjih godina išao je na pozajmice u Leće, Aberdin i Utreht.

Prošao je mlađe selekcije Švedske, a za seniorsku reprezentaciju je debitovao 2020. godine i zabilježio 15 nastupa i postigao pet golova.

Ponikao je u Falkenbergu, a potom sjajne partije bilježio u Elfsborgu, gdje je odigrao 94 utkmice i postigao 22 gola, uz 16 asistencija. Igračku afirmaciju je stekao u Alkmaru gdje je imao zavidnu statistiku - 46 golova i 33 asistencije, što nije promaklo skautima Bolonje.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal transferi Jasper Karlson

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC