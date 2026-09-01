Crvena zvezda dovodi Šveđanina iz Bolonje? Rijera našao igrača koji pravi razliku

Crvena zvezda ušla je u pregovore sa italijanskom Bolonjom, ali imaju i konkurenta iz Turske.

Izvor: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia

FK Crvena zvezda je aktivna u finišu ljetnjeg prelaznog roka i ušla je u pregovore sa Bolonjom oko transfera Jaspera Karlsona, prenosi "Mozzartsport". U pitanju je igrač koji pokriva poziciju lijevog krila, a glavni konkurent srpskom šampionu za potpis Šveđanina je turski Samsun.

Kako se navodi, posao još uvijek nije blizu realizacije, ali se igrač već raspitivao o životu u Srbiji, što su dobre naznake potencijalnog transfera. Mogla bi Zvezda u kratkom roku da dogovori dva posla sa Bolonjom, pošto je nedavno u suprotnom smjeru otišao Džej Enem.

Karlson je u Italiju stigao iz AZ Alkmara na ljeto 2023. godine u transferu vrijednom 11.150.000 evra, ali nije uspio da se nametne i ispuni očekivanja. Za Bolonju je odigrao 15 utakmica i postigao samo jedan gol, a posljednjih godina išao je na pozajmice u Leće, Aberdin i Utreht.

Prošao je mlađe selekcije Švedske, a za seniorsku reprezentaciju je debitovao 2020. godine i zabilježio 15 nastupa i postigao pet golova.

Ponikao je u Falkenbergu, a potom sjajne partije bilježio u Elfsborgu, gdje je odigrao 94 utkmice i postigao 22 gola, uz 16 asistencija. Igračku afirmaciju je stekao u Alkmaru gdje je imao zavidnu statistiku - 46 golova i 33 asistencije, što nije promaklo skautima Bolonje.

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