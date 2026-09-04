Talentovani krilni napadač Dušan Žagar postaće druga najveća prodaja u istoriji IMT-a sa Novog Beograda.

Izvor: MN PRESS

Nova sezona Superlige Srbije donijela nam je spektakularne igre ekipe IMT, koja u ovom trenutku zauzima treću poziciju na tabeli. Među fudbalerima tima sa Novog Beograda, koji "privremeno" igra u Loznici jer nema svoj stadion koji ispunjava uslove, istakao se krilni napadač Dušan Žagar (19). Upravo bi to moglo da mu promijeni život.

Nekadašnji učenik u Zvezdinoj školi, a kasnije omladinac beogradskog kluba 011, posljednje dvije godine nastupa za IMT - prvo u mlađim kategorijama ovog kluba, a zatim i u seniorskom timu koji mu je pružio priliku da se dokaže u elitnom rangu srpskog fudbala. Žagar za sada ima 42 meča i tri gola u seniorskom fudbalu i vrlo je izvjesno da je to sve što ćemo za sada vidjeti od njega u Srbiji, jer je spreman za transfer težak čak 2.000.000 evra.

Vidi opis Razbio Partizan u Humskoj i odlazi za 2.000.000 evra: Srpski klub samo jednom skuplje prodao igrača Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Navodno, momak koji je prije nekoliko nedjelja postigao prvi gol u pobjedi nad Partizanom (2:1) u Humskoj mogao bi vrlo brzo da se preseli na drugi kraj planete i zaigra u SAD. Portal "Mozzart sport" prenosi da je transfer blizu realizacije, ali da se ime MLS kluba za sada drži u tajnosti jer još nisu dogovoreni svi detalji odlaska talentovanog krilnog napadača u Ameriku.

Ukoliko IMT ostvari svoj plan i Dušan Žagar stvarno donese 2.000.000 evra klubu sa Novog Beograda, on će postati druga najveća prodaja u istoriji ovog tima. Dosadašnji rekorder je napadač Miloš Luković koji je svojevremeno otišao u Strazbur za 4,7 miliona evra, dok su "traktoristi" kasnije prodavali Miloša Jovića i Nikolu Vukića za po milion evra.

Sada će IMT pokušati da napravi proboj i na američko tržište, a Žagar je igrač koji bi mogao da se uklopi u tamošnji stil fudbala. Riječ je o fudbaleru visokom tek oko 170 centimetara, ali izuzetno pokretnom igraču sjajne tehnike. Najbolje se snalazi na krilnim pozicijama, obožava da igra sa loptom u nogama i ima ubitačan trk ka golu kada mu se ostavi malo više slobodnog prostora.