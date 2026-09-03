Tokom više od 150 godina u dresu škotskog Hibernijana nije igrao nijedan Srbin, a onda je stigao Marko Ivezić (24), bivši štoper Voždovca.

Izvor: MN PRESS

Teško je pronaći neki velik, slavan, svima poznat klub u Evropi čiju istoriju nisu pisali Srbi. Srpski fudbalera bilo je na svim krajevima kontinenta, od Islanda do Jermenije i od Portugala do Rusije, ali... Defanzivac Marko Ivezić (24) u samom finišu prelaznog roka pronašao je klub u čiju će se istoriju upisati kao prvi Srbin koji je obukao njegov dres.

Nekadašnji kapiten Voždovca se nakon nekoliko godina u njemačkom fudbalu seli u Škotsku, gdje će u narednom periodu nositi dres slavnog Hibernijana. Riječ je o timu koji je svojevremeno osvojio četiri šampionske titule, tri Kupa Škotske i tri Liga kupa u svojoj zemlji. Čak šest puta su momci u zelenim dresovima završavali sezonu na drugom mjestu, dok su kroz istoriju 20 puta bili poraženi u finalima domaćih kup takmičenja.

I kada se sve to stavi na papir, gotovo je nevjerovatno da tokom istorije kluba, koji je već proslavio 151. rođendan, nijedan srpski fudbaler nije igrao u njegovom dresu. Zapravo, jako je malo igrača iz našeg regiona koji su stigli do dresa kluba iz Edinburga, jednog od najljepših gradova u Velikoj Britaniji.

Vidi opis Marko otišao tamo gdje Srbi nikada nisu igrali: Kapiten u Superligi, Bundesliga Njemačke, pa istorija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Ivezić će imati priliku da ispiše istoriju, a u Hibernijan stiže da mu pomogne u borbi za izlazak na evropsku scenu. Nakon četiri odigrana meča Hibsi imaju sedam osvojenih bodova i nalaze se u grupi čak četiri tima koji su bodovno poravnati - između četvrte i sedme pozicije na tabeli.

Ko je Marko Ivezić?

Na samom početku karijere Ivezić je promakao najvećim srpskim klubovima. Karijeru je počeo po manjim klubovima u Beogradu i polako stizao do sve većih izazova, a kao omladinac stigao je do dresa Voždovca u kojem će se kasnije afirmisati. Dok je igrao za tim čiji je stadion na krovu tržnog centra, Marko Ivezić je sticao iskustvo u Superligi Srbije i nosio kapitensku traku "zmajeva".

Karijeru je počeo kao centralni vezni, kasnije se vratio unazad i postao štoper, a zanimljiva je bila njegova epizoda u Njemačkoj. Iz Voždovca je prešao u Kil za 250 hiljada evra, a zatim u dresu tog kluba izborio plasman u Bundesligu i odigrao čak 23 utakmice u elitnom rangu njemačkog fudbala. Ispadanje iz lige bilo je signal za rastanak, pa se Ivezić u transferu teškom 450.000 evra preselio u Škotsku.

Marko je svojevremeno odigrao četiri meča za mladu reprezentaciju Srbije, a upisao je nastup i za seniorsku selekciju, odnosno tim sastavljen od igrača iz Superlige. Na gostovanju u SAD 2023. godine tadašnji selektor Dragan Stojković poslao je Ivezića na teren i dao mu posljednjih 30 minuta na meču da pokaže koliko može.