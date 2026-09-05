Debakl Madriđana u Baskiji: Atletiko Madrid će zapamtiti ime Edina Terzića!

Simeoneov Atletiko Madrid ubjedljivo poražen na "San Mamesu".

Izvor: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia

Atletik Bilbao upisao je drugi trijumf u nizu u domaćem prvenstvu, pruživši pred domaćom publikom spektakularnu partiju u kojoj je u potpunosti nadigrao Atletiko Madrid i slavio sa ubjedljivih 3:0.

Sastav koji sa klupe predvodi Edin Terzić prikazao je fantastičan fudbal i nanio prvi ovosezonski prvenstveni poraz izabranicima Dijega Simeonea. Iako su u prvih 45 minuta mreže mirovale, nastavak susreta donio je potpunu dominaciju domaćih. Već u prvom napadu drugog dijela, tačnije u 46. minutu, Niko Vilijams je probio led i doveo Baskijce u vođstvo.

Tek što su se gosti oporavili od početnog šoka, uslijedio je novi udarac. Samo dva minuta kasnije, Injaki Vilijams je sjajno asistirao Robertu Navaru, koji rutinski duplira prednost. Konačan ishod ove jednostrane utakmice postavio je Ojhan Sanset pogotkom u samom finišu, u 90. minutu.

Stanje na tabeli La Lige dodatno se zakomplikovalo nakon ovog kola. Barselona drži čelnu poziciju sa maksimalnih devet bodova iz tri odigrana meča. Isti bodovni učinak, ali uz utakmicu više, ima Real Madrid, koji je poklekao na gostovanju Betisu na otvaranju četvrte runde.

Tim iz Sevilje takođe se priključio vrhu sa devet sakupljenih bodova. Slijedi grupa timova sa po sedam bodova - Alaves, Osasuna i Atletiko Madrid. Sevilja i Atletik Bilbao trenutno zauzimaju sedmo i osmo mjesto sa po šest bodova na svom kontu, s tim što ekipa iz Bilbaa ima meč više u odnosu na rivale.



