Reprezentativac BiH Samed Baždar napokon je pronašao ritam u Belgiji

Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Samed Baždar ne prestaje da oduševljava u Belgiji. Reprezentativac Bosne i Hercegovine postigao je još dva gola za Sent Truden, a posebno impresivan je podatak da je za samo sedam dana čak četiri puta zatresao mrežu.

Mladi napadač bio je dvostruki strijelac i u prethodnom kolu, kada je Sent Truden savladao Antverpen 4:1. Baždar je tada pogađao u 73. i 90. minutu, a sada je isti učinak ponovio protiv La Luviijera.

Vidi opis Samed Baždar dao dva gola za pet minuta: Otpisao "orlove" i popeo se na vrh liste strijelaca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Mike Kireev/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

Ovoga puta mu je za dva pogotka bilo potrebno svega pet minuta. Nakon što su Rajan Merlen i Robert-Jan Vanvesemel donijeli domaćinu prednost, Baždar je preuzeo glavnu ulogu. Prvo je u 73. minutu pogodio za 3:0, a samo pet minuta kasnije postavio je konačnih 4:0.

Za sjajno izdanje nagrađen je i priznanjem za igrača utakmice, a susret je počeo u startnoj postavi.

Baždar je tako stigao do četiri gola u prvenstvu i trenutno dijeli prvo mjesto na listi strijelaca. Isti učinak imaju i Durosinmi iz Genka, Ekert iz Standard Liježa i Frej iz Antverpena.

Sjajna forma napadača rođenog u Novom Pazaru dolazi u pravom trenutku za Sent Truden, koji je poslije pet kola na sedmom mjestu sa osam bodova. Nova prilika za Baždara da nastavi nevjerovatnu golgetersku seriju stiže već naredne subote, kada njegov tim dočekuje Beveren.