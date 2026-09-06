logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Samed Baždar dao dva gola za pet minuta: Otpisao "orlove" i popeo se na vrh liste strijelaca

Samed Baždar dao dva gola za pet minuta: Otpisao "orlove" i popeo se na vrh liste strijelaca

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Reprezentativac BiH Samed Baždar napokon je pronašao ritam u Belgiji

Samed Baždar dao dva gola Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Samed Baždar ne prestaje da oduševljava u Belgiji. Reprezentativac Bosne i Hercegovine postigao je još dva gola za Sent Truden, a posebno impresivan je podatak da je za samo sedam dana čak četiri puta zatresao mrežu.

Mladi napadač bio je dvostruki strijelac i u prethodnom kolu, kada je Sent Truden savladao Antverpen 4:1. Baždar je tada pogađao u 73. i 90. minutu, a sada je isti učinak ponovio protiv La Luviijera.

Ovoga puta mu je za dva pogotka bilo potrebno svega pet minuta. Nakon što su Rajan Merlen i Robert-Jan Vanvesemel donijeli domaćinu prednost, Baždar je preuzeo glavnu ulogu. Prvo je u 73. minutu pogodio za 3:0, a samo pet minuta kasnije postavio je konačnih 4:0.

Za sjajno izdanje nagrađen je i priznanjem za igrača utakmice, a susret je počeo u startnoj postavi.

Baždar je tako stigao do četiri gola u prvenstvu i trenutno dijeli prvo mjesto na listi strijelaca. Isti učinak imaju i Durosinmi iz Genka, Ekert iz Standard Liježa i Frej iz Antverpena.

Sjajna forma napadača rođenog u Novom Pazaru dolazi u pravom trenutku za Sent Truden, koji je poslije pet kola na sedmom mjestu sa osam bodova. Nova prilika za Baždara da nastavi nevjerovatnu golgetersku seriju stiže već naredne subote, kada njegov tim dočekuje Beveren.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Samed Baždar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC