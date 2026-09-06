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Mladi golman Sarajeva, koji je dobio otkaz zbog očeve poruke o Ratku Mladiću, ide na probu u Crvenu zvezdu

Mladi golman Sarajeva, koji je dobio otkaz zbog očeve poruke o Ratku Mladiću, ide na probu u Crvenu zvezdu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Veljko Vučetić koji je zbog poruke svog oca o Ratku Mladiću dobio otkaz u Sarajevu će doći u Zvezdu na probu.

Veljko vucetic dolazi u crvenu zvezdu na probu Izvor: MN PRESS

Veljko Vučetić (15) je talentovani srpski golman koji bi karijeru mogao da nastavi u Crvenoj zvezdi. Dolazi na probu na "Marakanu" i to samo nekoliko dana pošto je dobio otkaz u Sarajevu zbog Ratka Mladića prenosi "Mozzartsport".

Da podsjetimo, otac mladog golmana rođenog 2011. godine je dobio otkaz u klubu jer je njegov otac na društvenim mrežama odao počast preminulom generalu vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.

"Hvala za sve, generale", napisao je Vučetić senior na društvenim mrežama.

Veljko bi tako u narednim danima trebalo da dođe u Beograd na probu i o njegovom talentu se priča o superlativima. Ostaje da se vidi kakva će biti konačna odluka sprskog kluba poslije probe.

(Mozzartsport/MONDO)

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Izvor: Kurir

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FK Crvena zvezda FK Sarajevo

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