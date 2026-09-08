Prnjavor dočekao šampione svijeta u uličnom fudbalu (FOTO)

Građani Prnjavora priredili su svečani doček svjetskim prvacima u uličnom fudbalu "tri na tri" Dejanu Živkoviću, Dušku Subiću, Arsenu Kneževiću i Milošu Milijaševiću.

Izvor: Srna

Prnjavorska ekipa osvojila je titulu na Svjetskom prvenstvu u holandskom Utrehtu, gdje je u finalu savladala Letoniju rezultatom 4:3 nakon produžetka.

Član ekipe Aleksandar Njegnjić, koji je sa ekipom putovao na Svjetsko prvenstvo, zahvalio je sugrađanima na dočeku i medijima koji su ispratili njihov uspjeh.

On je naveo da su pripreme za Svjetsko prvenstvo bile teške i da uspjeh nije došao slučajno, jer je ekipa prethodno učestvovala na nizu turnira i kroz njih izborila plasman na svjetsku smotru.

"Od 28 ekipa biti prvi i donijeti zlato u Prnjavor nije mala stvar. Momci su dali sve od sebe i stvarno su to zaslužili", rekao je Njegnjić.

Živković je zahvalio svima koji su pomogli njihov odlazak na takmičenje, a posebno Njegnjiću, gradu Prnjavoru i gradonačelniku.

"Bez njih ovaj put ne bi bio moguć. Otišli smo i ostvarili rezultat koji niko nije očekivao, pa ni mi, ali smo vjerovali iz utakmice u utakmicu", rekao je Živković.

On je naveo da mu je drago što je Prnjavor prepoznao njihov uspjeh i priredio im doček, te da će nastaviti da se takmiče na svjetskoj sceni.

Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš rekao je da je ogroman uspjeh već i sama prilika da se nastupi na Svjetskom prvenstvu u bilo kojem sportu, a posebno kada se osvoji titula.

"Prnjavor ima svjetske šampione i ponosi se ovim momcima. Ovaj rezultat nije slučajan. Oni decenijama treniraju fudbal, izgrađuju sebe i ulažu u ono što je važno, a to je sport", rekao je Tomaš.

On je istakao da ovi sportisti na najbolji način predstavljaju sebe, sport kojim se bave i svoj grad.

"Ponosni smo na njih i njihove rezultate", rekao je Tomaš.

(Srna/MONDO)