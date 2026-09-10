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Oglasio se FS BiH: Evo kad počinje prodaja ulaznica za Ligu nacija!

Oglasio se FS BiH: Evo kad počinje prodaja ulaznica za Ligu nacija!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Iz bh. kuće fudbala objavili su sve pojedinosti.

Liga nacija utakmice BiH ulaznice Izvor: Stu Forster / Getty images / Profimedia

Nakon Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku i istorijskog plasmana u nokaut fazu, pred fudbalerima BiH je nastup u B diviziji Lige nacija.

Izabranici Sergeja Barbareza će do kraja 2026. godine tri puta igrati pred domaćom publikom. Tako će na zeničko Bilino polje stići Švedska (2. oktobar, 20.45), Poljska (5. oktobar, 20.45) i Rumunija (17. novembar, 20.45), a FS BiH objelodanio je ovog četvrtka sve pojedinosti oko kupovine ulaznica.

Naime, cijene pojedinačnih ulaznica za narednu utakmicu će iznositi:

- tribina ZAPAD 60.00 KM;
- tribina ISTOK 50.00 KM;
- tribinae SJEVER i JUG 40.00 KM.

Ulaznice za oktobarske utakmice sa Švedskom i Poljskom će biti puštene u pretprodaju od 11. do 13. septembra gdje će mogućnost kupovine imati svi navijači koji su se registrovali na https://bhff.fans/bs/ platformu do 10. septembra.

"S obzirom na to da je baza registrovanih navijača četiri puta veća od kapaciteta stadiona, registracija na platformu ne garantuje kupovinu ulaznice, već će biti omogućena onima koji prvi izvrše uplatu, do popune predviđenog broja dostupnih ulaznica.

U pretprodaji će biti moguće kupiti maksimalno 2 ulaznice po nalogu, a 14. septembra od 12.00 časova i kreće i redovna prodaja ulaznica putem web platforme www.event.ba.

Prilikom kupovine korisnici će dobiti potvrdu o kupljenoj ulaznici, dok će im validne ulaznice s QR kodom, radi smanjenja mogućnosti zloupotrebe, biti dostavljene putem e-maila 24 sata prije početka utakmice.

Pod istim uslovima od 18. septembra 2026. biće moguće kupiti i ulaznice za novembarsku utakmicu sa Rumunijom", navedeno je iz FS BiH, uz nekoliko napomena:

"Ulaznica je važeća ako je kupljena preko sistema Event.ba ili putem FS BiH. Svaka druga kupovina je ilegalna i biti ćete spriječeni da uđete na stadion.

Ulaznica je važeća ako je na njoj ime i prezime vlasnika ulaznice. Sva ostala imena (npr. X.R., S.M., R.S.) ne vrijede, te će osobe sa tim ulaznicama biti spriječene da uđu na stadion.

Kontrole će biti prisutne kako na ulazima, tako i na spoljnim parametrima oko stadiona, pa vas ljubazno molimo da poštujete navedena pravila, te da lični dokument i ulaznicu pripremite na vrijeme kako ne bi došlo do gužve na ulazima.

Sve ulaznice kupljene preko drugih platformi biće poništene.

Sve ostale informacije vezano za ostala pravila biće dostupne na web portalu www.event.ba kao i na poleđini ulaznice."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

zmajevi fudbal Liga nacija

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