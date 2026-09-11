Prvi u svijetu: Rumuni uvode crni karton!?

Ova mjera može da dovede do trajnog prekida utakmice, a odnosi se na takmičenja od kategorije igrača uzrasta od sedam do 16 godina.

Izvor: MONDO/AI Generated

Fudbalski savez Rumunije uveo je novu disciplinsku mjeru na utakmicama mlađih kategorija, a sudije će od sada moći da pokažu crni karton u slučaju ozbiljnog neprimjerenog ponašanja roditelja i gledalaca!

Ova mjera može da dovede do trajnog prekida utakmice, a odnosi se na takmičenja od kategorije igrača uzrasta od sedam do 16 godina, prenose rumunski mediji. Odluku je danas usvojio Odbor za hitne slučajeve Fudbalskog saveza Rumunije, a predstavlja direktan odgovor na probleme sa ponašanjem publike na utakmicama mlađih uzrasta.

Rumunija je tako postala prva zemlja čiji je fudbalski savez uveo karton namijenjen isključivo sankcionisanju neprimjerenog ponašanja na tribinama.

"Djeca ne smiju da budu žrtve ambicija, pritisaka ili frustracija odraslih na tribinama", navedeno je iz Saveza.

Istakli su da nasilno ponašanje roditelja ne utiče samo na tok utakmice, već može da ima velike posljedice na djecu i cijelu ekipu.

Rumunski savez je još 2024. godine pooštrio kaznenu politiku za slične prekršaje. Tada su uvedene novčane kazne od 2.000 do 4.000 evra, kao i suspenzije licenci u trajanju od jedne do tri godine.

(mondo.ba/SRNA)

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