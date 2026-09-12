Nekadašnji fudbaler Partizana i mladi reprezentativac Jugoslavije Ajazdin Nuhi odrastao je u Beogradu, ali je bio Goranac iz Dragaša. Njegovo ime zbunilo je Poljake kada je stigao u Legiju iz Varšave 2003. godine.

Izvor: X/@kibic17/Printscreen

Tragične vijesti pogodile su srpski fudbal kada je objavljeno da se sa 46 godina ubio Ajazdin Nuhi. Nekada krilni fudbaler brojnih srpskih klubova imao je jednu epizodu u inostranstvu.

Njegov prvi trener u Čukaričkom Dragan Okuka je iskoristio priliku kada je Nuhi ostao bez minuta u Partizanu i doveo ga je u Legiju iz Varšave. Čim je stigao stekao je veliku popularnost, pa su navijači Legije izglasali njega kao najbolje pojačanje sa 65 odsto glasova ispred Pavela Golanskog sa 9 i Pjotra Kosiorovskog sa samo 4 odsto glasova.

Odmah po dolasku u Poljsku dao je nekoliko intervjua medijima, a zanimalo je Poljake njegovo porijeklo. Rođen u Dragašu u opštini Gora na samom jugu Srbije, on je etnički bio Goranac i to je morao da objasni Poljacima.

"Kakvo ti je to ime?"

Vidi opis "To nije srpsko ime": Ajazdin Nuhi strancima pričao o Kosovu, ratu i svom narodu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Tvoje ime nije često u Srbiji", glasilo je jedno od prvih pitanja poljskih novinara Ajazdinu Nuhiju nakon što je stigao u Legiju.

"Rođen sam na Kosovu, ali kada sam imao godinu dana moji roditelji su se preselili u Beograd. Moje ime je često kod Goranaca u Srbiji", rekao je Ajazdin Nuhi.

Ko su Goranci? Goranci žive uglavnom na Šar planini u Srbiji, Albaniji i Makedoniji. Do NATO agresije 1999. godine Goranaca je u Gori bilo 18.000, a ukupno u bivšoj Jugoslaviji oko 40.000. Zajedno sa rasujanjem ih ima oko 60.000. Imaju svoj jezik, muslimani su, a Goranci su i sportisti poput Fahrudina Jusufija, Miralema Sulejmanija i Zufera Avdije.

Pitali su ga i da li je osjetio na neki način posljedice rata na Kosovu i Metohiji koji se vodio devedesetih godina.

"Mjesto iz koga sam ja je bilo daleko od borbi. Ipak mi smo bili zabrinuti za sudbinu babe i djeda koji su ostali u Dragašu. Srećom sada je tamo mirno", rekao je 2003. godine Ajazdin Nuhi.

Jedva stigao u Poljsku

Vidi opis "To nije srpsko ime": Ajazdin Nuhi strancima pričao o Kosovu, ratu i svom narodu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ajazdin Nuhi je na kraju kratko ostao u Legiji. Povreda desne noge ga je spriječila da poslije jednog gola u prvenstvu i deset odličnih mečeva kod Dragana Okuke u timu ostavi dublji trag. U pobjedi nad Vislom iz Plocka je povrijedio koljeno.

"Osjećam se sjajno u Legiji jer su mi tu sunarodnici. Trener Dragan Okuka, Aco Vuković i Stanko Svitlica. Ali nije to jedini razlog. Zaista mislim da sam u sjajnom timu sa odličnom atmosferom. Nema podjela, svi su prijatelji. To je rijetko u Jugoslaviji", rekao je tada Ajazdin Nuhi koji je jedva čekao da zaigra u Poljskoj nakon mučenja oko dolaska.

Trebalo je da stigne u petak, pa u subotu ujutru, ali jedva je došao do podne.

"Nestalo je karata za let u petak uveče iz Beograda preko Beča. Bilo je i problema sa vremenom u Beogradu, pa sam putovao noću da bih uhvatio avion do Budimpešte. A let za Varšavu nije poletio, na kraju sam došao preko Frankfurta. Trebalo je dosta vremena, ali sada sam tu i odmorio sam se u subotu. U nedjelju ću početi da treniram", objasnio je on tada.

Zašto je otišao u Poljsku?

Izvor: MN PRESS

Pitali su ga novinari zašto iz redova šampiona Srbije, nakon titule koju je osvojio sa Sašom Ilićem i Dankom Lazovićem dolazi u tim Legije.

"Nisam igrao za Partizan u posljednje vrijeme. Povrijedio sam zadnju ložu i bio sam van terena dugo. Zatim mi je bilo teško da se nametnem iako sam ranije igrao. Sada mislim da ću dokazati da vrijedim. Očekujem da ću ovdje ostati duže od šest mjeseci, iako imam petogodišnji ugovor sa Partizanom.

Za Legiju sam čuo prije pet godina, bio sam u Poljskoj sa mladom reprezentacijom Jugoslavije. Tada mi je neko pomenuo Legiju i shvatio sam da je to najveći klub u zemlji", rekao je Nuhi Poljacima.

Kakvu je karijeru imao Ajazdin Nuhi?

Ajazdin Nuhi je počeo u Čukaričkom, gdje je ostao pune četiri sezone prije prelaska u Partizan. Tu je u prvoj sezoni osvojio titulu, a onda je išao na pozajmice u Legiju iz Varšave i Sartid. Poslije dvije sezone u Zeti igrao je tri godine za OFK Beograd, a potom dvije sezone za Mogren. Bio je u Napretku iz Kruševca, BSK iz Borče i Kolubari. Odigrao je jedan meč za U21 tim Jugoslavije i to u pobjedi nad Slovenijom 2:1 u gostima.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!