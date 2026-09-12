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Frajburg i Borusija Dortmund bacili "rukavicu u lice" Bajernu (VIDEO)

Frajburg i Borusija Dortmund bacili "rukavicu u lice" Bajernu (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Iako je Bajern neprikosnoven u Njemačkoj, početak nove sezone u Bundesligi možda je nagovijestio da će ove sezone borba za "salataru" biti barem malo neizvjesnija.

Bundesliga: Borusija Dortmund i Frajburg maksimalni nakon tri kola Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Borusija Dortmund i Frajburg upisali su i treću pobjedu u Bundesligi iz isto toliko utakmica! Iako je rano davati neke velike ocjene, iz početka sezone se čini da će trka oko šampionske titule ovaj put biti dosta neizvjesnija nego prethodnih sezona u Bundesligi, gdje je godinama bez premca minhenski Bajern.

"Milioneri" su na svom "Vest Falenu" savladali Paderborn (3:0), ekipa Frajburga je razmontirala Borusiju Menhengladbah (5:0), pa je poslije tri kola zasjela na vrh prvenstvene tabele zbog bolje gol-razlike, ali i zahvaljujući remiju Augzburga sa Bajer Leverkuzenom (2:2).

Izabranici Nike Kovača su od starta nametnuli svoju igru u Dortmundu i već u petom minutu stigli do prednosti pogotkom Fabija Silve na asistenciju Serhua Girasija.

Najbolji igrač Borusije Girasi nije imao sreće u subotu popodne jer je do odlaska na odmor dva puta pogađao mrežu Nahuela Nola, ali su oba gola poništena zbog ofsajda.

Ipak, domaćin je u drugom poluvremenu ovjerio pobjedu s dva pogotka Feliksa Nmeče i zabilježio treću "recku".

U Frajburgu je domaćin završio posao već u prvom dijelu, kada je stekao dvostruku prednost protiv "koltova", a strijelci su bili Janik Engelhart i Igor Matanović (na fotografiji), da bi isti igrači u nastavku kompletirali "poker" golova u mreži gostiju iz G'ladbaha.

Tačku na i za "petardu" stavio je Maksimilian Egeštajn!

Činilo se da će Augzburg položiti oružje po prvi put ove sezone i to u duelu protiv Bajer Leverkuzena, koji je imao prednost nakon prvih 45 minuta golom Kristajana Kofanea, ali se početkom drugog dijela za preokret pobrinuo dvostruki strijelac Mihael Gregorič.

"Apotekari" su uspjeli da preko Ibrahima Maze stignu do izjednačenja i činilo se pokvare Augzburgu dosadašnji maksimalan učinak u šampionatu, ali je gol poništen nakon VAR intervencije zbog prekršaja.

Ipak, za to se pobrinuo Patrik Šik u 89. minutu i spasio Bajer poraza u Augzburgu - 2:2.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

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Bundesliga Borusija Dortmund

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