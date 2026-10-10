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Prekinuta utakmica u Primeri: Navijači bacali avione od papira jer više ne mogu da gledaju gazdu

Prekinuta utakmica u Primeri: Navijači bacali avione od papira jer više ne mogu da gledaju gazdu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Potpuno nevjerovatne scene na meču Rajo Valjekano - Atletik Bilbao u elitnom rangu španskog fudbala.

Navijači Rajo Valjekana bacali papirne avione i prekinuli meč Izvor: Marina Frutos/PGS Photo Agency / imago sportfotodienst / Profimedia

Meč osmog kola španskog prvenstva između Rajo Valjekana i Atletik Bilbaa nije odigran po planu, jer su navijači domaćeg tima na veoma neobičan način prekinuli utakmicu! Oni su na teren ubacili avione od papira, napravljene od obavještenja u kojem se kritikuje prvi čovjek njihovog kluba.

Umjesto da povratak Rajo Valjekana na svoj stadion bude praznik fudbala, vidjeli smo jednu od najčudnijih scena u evropskom fudbalu ovog vikenda. Pored papirnih aviona, na teren su ubacivane i loptice, koje su značajno otežavale da se igra fudbal. Uz to, navijači na tribinama su vrlo glasno isticali u prvi plan da žele odlazak predsjednika i vlasnika Raula Martina Prese. Pogledajte detalje sa lica mjesta:

Utakmica je prvi put prekinuta u 13. minutu, a nakon što nekoliko puta nije bilo uslova da se nastavi - sudija je odlučio da igrače pošalje u svlačionicu. Za sada je vjerovatnije da će meč biti registrovan službenim rezultatom u korist gostiju nego da će meč biti nastavljen ili ponovljen.

Situacija je bila još čudnija jer su u protestu učestvovali i navijači gostujućeg tima, koji su u veoma dobrim odnosima sa navijačima Rajo Valjekana. Ovaj unaprijed pripremljen protest izveden je baš kako su organizatori planirali, a sada ostaje da se vidi da li će dati neke rezultate.

Raul Martin Presa je od 2011. godine na čelu Rajo Valjekana i praktično od početka njegove vladavine traju nesuglasice sa navijačima. One su prethodnih godina sve veće, a kulminiralo je kada je Rajo Valjekano morao da se odseli sa svog stadiona zbog loših uslova u kojima se nalazi taj objekat.

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Tagovi

Primera Rajo Valjekano Atletik Bilbao navijači

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