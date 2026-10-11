Gudelj osjetio koliko je moćna Barselona: Stao pred Brazilca sa "devetkom", ništa nije mogao

Barselona je lako savladala Hetafe rezultatom 3:0, a Nemanja Gudelj nije mogao da se suprotstavi moćnom timu Hansija Flika

Izvor: S. Ros / imago sportfotodienst / Profimedia

Barselona je rutinski pobijedila Hetafe 3:0 (2:0) i produžila perfektan niz u Primeri - 8/8, uz gol-razliku 34:7.

Ekipa Nemanje Gudelja izgubila je od kombinovanog tima Hansija Flika, u kojoj su poslije reprezentativne pauze rezerve bili vezista Pedri, štoper Pau Kubarsi, bek Žoao Kanselo, a Rafinja nije bio u kombinaciji za meč zbog povrede desne butine, koju je donio iz reprezentacije Brazila.

Barsa pogađala veoma lako, majstorski

Entoni Gordon prvi je pogodio već poslije 78 sekundi, udarcem sa 17 metara tako izblokiranim da prevari golmana Davida Soriju. Na početku prodora predriblao je Gudelja i niko među gostima nije imao rješenje.

Upravo je Srbin pokušao i u 30. minutu da zaustavi "devetku" Barselone Gabrijela Žezusa, postavio se u želji da izblokira njegov šut, ali nije uspio. Žezus je pogodio sa desetak metara lako kao da izvodi penal - Sorija se nije ni bacio.

Slično jednostavno i još lakše je u 73. minutu Žil Kunde postavio ubjedljivih 3:0 za šampiona Španije, golom na centaršut Lamina Jamala. Šutirao je iz peterca u situaciji u kojoj je bio potpuno usamljen. Lopta je sporo letjela dok je postajao očigledan kiks odbrane Hetafea, u kojoj je Gudelj bio najbolje ocijenjeni akter večeras, ali bez šanse da uradi bilo šta i protiv kombinovanog tima Barse.

Barsa se zagrijeva za PSŽ i El Klasiko

Pred Flikovom ekipom je gostovanje Galatasaraju u 2. kolu Lige šampiona (utorak, 21 čas), koji će biti uvod u spektakularni evropski derbi u 3. rundi LŠ, PSŽ - Barselona (20. oktobar). Odmah poslije toga, prvak Španije dočekaće najvećeg rivala, Real Madrid, u El Klasiku zakazanom za 25. oktobar na Nou Kampu.