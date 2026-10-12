Koreografija "Gate 7" sa posvetom pokojnoj legendi

Olimpijakos je pobijedio Panatinaikos 1:0, a navijačka grupa "Gate 7" posvetila je koreografiju legendi Olimpijakosa Paraskevasu Ancasu.

Izvor: YouTube/NpressMedia/Nicholas Keith

Olimpijakos je pobijedio Panatinaikos u velikom atinskom derbiju 1:0, golom Panajotisa Recosa za jesenju gužvu u vrhu tabele. PAO je pod vođstvom Danca Jakoba Nestrupa i dalje prvi, ali sada sa pratiocima koji mu dišu za vratom - drugoplasirani AEK je na drugom mjestu sa bodom manje, a Olimpijakos trećeplasirani sa samo "minus 2" u odnosu na "zelene".

Gol odluke u Pireju, na stadionu "Jorgos Karaiskasis" postigao je grčki reprezentativac Recos, a navijačka grupa "Gate 7" posvetila je ovu pobjedu i koreografiju nedavno preminuloj klupskoj legendi Paraskevasu Ancasu (1976 - 2026). U znak sjećanja na njega, pred meč je podignuta velika slika na tribini na kojoj se vidi Ancas kako sjedi na grudima nekadašnjeg štopera Panatinaikosa Sotirisa Kirjakosa u jednom od derbija grčkih velikana.

Na taj način navijači su "oživjeli" ovaj prizor sa utakmice, jedan od onih koji su obilježili Ancasovu karijeru:

Paraskevas Ancas Izvor: YouTube/Nicholas Keith

Ancasova smrt potresla navijače

Paraskevas Ancas preminuo je u maju 2026. poslije duge borbe sa teškom bolešću, amiotrofičnom lateralnom sklerozom. Bio je 193 centimeara visoki igrač Olimpijakosa od 1998. do 2003. i od 2007. do 2009, kada je u Pireju završio karijeru.

Igrao je za reprezentaciju Grčke 26 puta, nastupao na Evropskom prvenstvu, u Ligi šampiona i osvojio čak sedam titula prvaka Grčke sa crveno-bijelima.

Kako je nastao prizor sa koreografije?

"Bilo je to u jednoj akciji, pri izvođenju kornera, a Kirjakos, sa kojim sam bio saigrač i u reprezentaciji, trebalo je da me čuva. U toj situaciji, prije nego što je izveden korner, došlo je do koškanja i u toj gužvi sam se našao nad njim. Bio je i malo prgav ranije sa Đovanijem", sjetio se svojevremeno Grk.

Nije mu na pamet padalo da bi taj momenat mogao da ostane ovjekovečen. "Ne, u tom trenutku nikako, reagovao sam spontano", govorio je Ancas.

Pogledajte kako je izgledala koreografija navijača u Ancasovu čast:

Koreografija navijača Olimpijakosa protiv Panatinaikosa u znak sećanja na Paraskevasa Ancasa Izvor: YouTube/Npress Media

Olimpijakos Panatinaikos Izvor: YouTube/ballHQ

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