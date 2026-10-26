Raća Petrović: Saši Iliću je sada najteže, rekao nam da je Stanoje pravi

Sportski direktor Partizana Radosav Petrović govorio je uz trenera Aleksandra Stanojevića na promociji i otkrio koliko je teško Saša Ilić podnio odlazak.

Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Sportski direktor Partizana Radosav Raća Petrović u kontaktu je sa Sašom Ilićem poslije njegovog odlaska iz kluba i govorio je o tome na promociji Aleksandra Stanojevića u novog trenera crno-bijelih.

"Naravno, ja sam razgovarao sa Sašom i njemu je u ovom trenutku najteže, bez sumnje. Da se ne vraćamo sada na to koliko je godina ovdje proveo i koliku ljubav osjeća", kazao je Petrović na konferenciji za novinare u Humskoj.

Otkrio je Petrović da se i sa Ilićem konsultovao oko povratka Aleksandra Stanojevića nazad u Partizan.

"Kad smo pričali o potencijalnom novom treneru i kad smo pričali da bi Sale Stanojević mogao da postane trener, Sale je na prvu rekao da je siguran da je to pravo rješenje i da bi mogao da okrene situaciju", rekao je on.

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