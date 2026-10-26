Serija A ovo nikad nije vidjela! Čija će serija nepobjedivosti najduže trajati?

Prvi put od osnivanja lige četiri tima u Seriji A nakon osam kola nemaju poraz.

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Iza nas je osam kola Serije A, poslije kojeg čak četiri tima mogu da se pohvale da nemaju nijedan poraz, što se ove sezone desilo prvi put od osnivanja ovog takmičenja!

Neuspjeh, prije svega, nema Inter kao branilac titule, koji je i tokom proteklog vikenda pokazao da ima "100 života". Peti put od početka sezone našao se u rezultatskom zaostatku – i četvrti put je trijumfovao, uz jedan remi. Nerazuri iz Milana imaju 22 boda, koliko ima i drugoplasirani Lacio sa identičnim učinkom (7-1-0), ali je četa Kristijana Kivua bolje plasirana zbog gol-razlike (Inter +13, Lacio +11).

Preostala dva neporažena tima u italijanskoj eliti su Roma i Milan na trećoj i četvrtoj poziciji. "Vučica" i rosoneri imaju po pet pobjeda i tri poraza, s tim što je ekipa sa Olimpika, kao što je slučaj i kod Intera i Lacija, na višem stepeniku shodno kvalitetnijem omjeru postignutih i primljenih golova (Roma +13, Milan +9).

Vanredno kolo igraće se od utorka do četvrtka, kada će ovi timovi imati novu šansu da zadrže nulu u rubrici "porazi". Prvoplasirani Inter ide u goste Veneciji (28. oktobar, 18.30), dok će Lacio biti gost Venecije (27. oktobar, 18.30). Roma će dočekati Kaljari (27. oktobar, 20.45), dok će Milan biti domaćin Udinezeu (28. oktobar, 18.30).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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